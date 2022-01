Uniwersytet w Michigan zapłaci 490 milionów dolarów ofiarom molestowania seksualnego

University of Michigan ogłosił, że zapłaci prawie pół miliarda dolarów, ponad tysiącowi byłych studentów i sportowców, którzy byli ofiarami napaści seksualnej ze strony lekarza pracującego na kampusie.

Porozumienie o odszkodowaniach musi jeszcze zostać formalnie ratyfikowane przez wszystkie strony. Anderson zmarł w 2008 roku, ale pozostawił uczelni niezły „spadek”. Był homoseksualistą i molestował głównie mężczyzn, zwłaszcza członków drużyn sportowych, którymi miał się opiekować jako lekarz.

Kiedy fakty się potwierdziły, uniwersytet rozpoczął poufną mediację w 2020 r. pod egidą sędziego federalnego. Strony ostatecznie uzgodniły kwotę 490 milionów dolarów na wypłaty odszkodowań. 460 milionów otrzyma 1050 już zidentyfikowanych powodów, a 30 milionów przeznaczono dla innych ofiar, które mają czas, by zgłosić roszczenia do 31 lipca tego roku.

Z kolei Michigan State University (MSU) też na koncie największy skandal seksualny w historii sportu w USA. Larry Nassar, były amerykański lekarz zespołu gimnastycznego, który został skazany w 2018 roku na długoletnie więzienie za seksualne wykorzystywanie co najmniej 265 ofiar w ciągu dwóch dekad, kiedy to pracował w MSU jako terapeuta.

Rekordowa kwota odszkodowań dotyczy jednak University of Southern California (USC) w Los Angeles, który zgodził się wypłacić łącznie 1,1 miliarda dolarów. Tutaj jednak miały miejsce trzy oddzielne umowy ugodowe z setkami kobiet, które były ofiarami byłego ginekologa zatrudnionego na terenie kampusu.

Sprawy te nie są specjalnie głośne. Co innego, gdyby tak uczelnianym „seksualnym predatorem” okazał się np. jakiś ksiądz…

University of Michigan to Pay $490 Million to Sexual Abuse Accusers

More than 1,000 people alleged abuse by former university doctor Robert Anderson, who died in 2008

— A. Squared from Flatland (@telecomsreg) January 20, 2022