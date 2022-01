Kulesza w Polsat News: „TO, co zrobił premier Morawiecki, to jest już całkowite BEZPRAWIE” [VIDEO]

Jakub Kulesza, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji oraz członek partii KORWiN i Stowarzyszenia KoLiber, był gościem w Polsat News. Polityk skomentował m.in. próby wprowadzenia segregacji sanitarnej, aferę podsłuchową z izraelskim Pegasusem, który wykorzystuje państwo pod rządami PiS-u, próby odwołania Mariana Banasia i zamieszanie z nowym „Polskim Ładem”.

– Ja pamiętam obietnice Prawa i Sprawiedliwości po wielkiej aferze, gdy rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, w trakcie tych rządów byli podsłuchiwani masowo dziennikarze. Pamiętam zapewnienia, że ta afera zostanie wyjaśniona, że odpowiednie osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, że rząd nie może podsłuchiwać dziennikarzy i polityków opozycyjnych i niestety ani rząd Prawa i Sprawiedliwości tamtej afery nie wyjaśnił. Co więcej mam wrażenie, to znaczy pewność, że te zarzuty dotyczące podsłuchiwania dziennikarzy, obywateli, polityków opozycyjnych można w o wiele większej skali stosować wobec tego rządu – powiedział Jakub Kulesza. – Mamy na to dowody.



– Do tego dochodzi ogromne kłamstwo. Gdyż pamiętamy śmieszkowanie polityków Solidarnej Polski, polityków ugrupowania rządzącego, że jaki Pegasus, że to jest jakieś mityczne zwierzę, że to jest konsola na strychu i tak dalej. Później mieliśmy ordynarne kłamstwo, że żadnego Pegasusa nie ma i na końcu prezes Jarosław Kaczyński przyznał się, że ten Pegasus jest. Co więcej – przewodniczący Suski przyznał się, że ta kontrola to wcale nie masowa, to zaledwie około kilkuset osób rocznie, więc to pokazuje, że ta władza nie tylko inwigiluje, ale jeszcze kłamie na ten temat ordynarnie i to wymaga po prostu wyjaśnienia – stwierdził wolnościowiec.

Jakub Kulesza komentując działania prezesa NIK Mariana Banasia przypomniał, że Konfederacja przewidywała, iż „ujawni nam się [on jako] jeden z bardziej niezależnych prezesów Izby Kontroli”. Wolnościowiec stwierdził, że w próby odwołania prezesa NIK-u ze stanowiska „zaangażowane są służby”.

– No mamy działania, w których po prostu mam wrażenie, że jeden urzędnik niezależny od władzy jest takim cierniem, który trzeba po prostu usunąć ponieważ nie pozwala rządzącym robić wszystkiego, co im się podoba – mówił Jakub Kulesza.

Poseł Kulesza skomentował również nowy „Polski Ład” stwierdzając, że jeszcze bardziej skomplikował on polski system podatkowy.



– A to, co zrobił premier Morawiecki to już jest całkowite bezprawie. Po pierwsze – rozporządzeniem próbował zmusić księgowych, żeby rozliczali pracowników niezgodnie z prawem, narażając ich na konsekwencje prawne, a teraz chce wprowadzić jedyny na świecie podwójny system podatkowy, gdzie będą dwa systemy podatkowe. No czegoś takiego, takiego bałaganu, to nawet w stajni Augiasza nie było i ja nie wiem, czy ktoś będzie w stanie to posprzątać – powiedział poseł Konfederacji.

– Ten system jest dramatyczny. To była najgorsza ustawa w tej kadencji Sejmu i ostrzegaliśmy wszystkie ugrupowania jako Konfederacja, prosiliśmy, by „uwalić” Nowy Ład. Była nawet koncepcja poprawki, za którą – uwaga – głosowało tylko 225 posłów Prawa i Sprawiedliwości przy 100 proc. frekwencji i gdyby nie 11 głosów Lewicy, gdyby nie głosy osób wybranych z list PSL-u, mówię o Pawle Kukizie, mówię o panu Mejzie, gdyby nie posłowie wybrani z list Platformy Obywatelskiej, to Nowy Ład nie wszedłby w życie – przypomniał prawicowiec.

Polityk Konfederacji zapowiedział również, że pojawi się na spotkaniu premiera i będzie tam przeciwstawiać się segregacji sanitarnej.

– Premier Morawiecki chce się podzielić odpowiedzialnością za przepchnięcie ustawy Hoca, czyli ustawy, która będzie pozwalała zwalniać ludzi z pracy za to, że się nie zaszczepili, podzieli się tą odpowiedzialnością z resztą opozycji. I tu niestety chyba tylko Konfederacja będzie przeciwko. Staniemy na wysokości zadania, na każdym polu będziemy bronić obywateli przed takimi zapisami niezgodnymi z Konstytucją, łamiącymi prawa obywatelskie. Więc tak, stawimy się, aby bronić obywateli przed tą ustawą i będziemy namawiać wszystkie kluby – chociaż wiemy, jakie tu jest stanowisko wszystkich innych ugrupowań rzekomo opozycyjnych, by się sprzeciwić tak jawnej segregacji, dyskryminacji obywateli. Tym bardziej, że inne kraje się z tego wycofują, a Wielka Brytania wycofuje się nawet z paszportów covidowych – powiedział Jakub Kulesza.

Źródło: Polsat News