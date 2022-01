Państwo Islamskie zapowiada zamachy z udziałem dzieci. „Instytuty ofensywy szczeniąt”

Tygodnik islamski Al – Naba (Nowina) wydawany w języku arabskim ogłosił, że Państwo Islamskie (Daesh lub IS) będzie używało dzieci – żołnierzy do przeprowadzania zamachów terrorystycznych. Nazywa je „pokoleniem wyjątkowym” i powierza przeciwstawienie się „krajom krzyża i rządom apostazji”, pisze w sobotę dziennik „La Razon”.

W nagraniu wideo, o którym poinformował „La Razon”, Państwo Islamskie pokazało nieletnich podczas szkolenia w Nigerii i ogłosiło, że dzieci-żołnierze zostaną wykorzystane m. in. do odzyskania Rzymu i Al Andaluz (Hiszpanii). Nieletni są niezauważalni wśród grup imigrantów, którzy przybywają do Hiszpanii – stwierdził dziennik.

Przywódcy Państwa Islamskiego będą przygotowywać pokolenie do wojny; w tym celu uruchomili „instytuty ofensywy szczeniąt”. – To pokolenie nie skażonych, z którymi Bóg przygotowuje się do prawdziwej walki przeciwko fałszowi i skorumpowaniu, gdziekolwiek się ono pojawi – stwierdzili. Dzieci-żołnierze mają przeprowadzać ataki na całym świecie.

Organizacja terrorystyczna opublikowała wideo pokazujące szkolenie dzieci i młodzieży w wieku między 12 i 18 lat przygotowujących się do akcji terrorystycznych z użyciem broni. Widać przyszłych terrorystów biorących także udział w zajęciach teoretycznych i oglądających filmy IS. Dzieci składają przysięgę, że uwolnią swoich więźniów oraz podbiją Rzym i Hiszpanię w drodze dżihadu – świętej wojny. Jeden z instruktorów oświadczył, że „nowe pokolenie zostanie wychowane w pasji męczeństwa i zabijania w imię Allaha”.

Na dowód, że szkolenie jest prawdziwe, kilkoro dzieci morduje z zimną krwią kilku więźniów, w tym żołnierzy nigeryjskich.

Państwo Islamskie to fundamentalistyczna salaficka organizacja terrorystyczna oraz samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 r. na terytorium Iraku i Syrii.

Źródło: PAP