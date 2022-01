Rozszerzą segregację na TĘ grupę? Peterson OSTRO: Po moim trupie, medyczni faszyści [VIDEO]

Profesor Jordan Peterson stał się w ostatnich tygodniach coraz bardziej wyrazistym krytykiem lockdownów i nakazów związanych z mniemaną pandemią koronawirusa. W ostrych wpisach komentował protesty w Austrii, a nawet wzywał do obywatelskiego nieposłuszeństwa w Quebecu.

Peterson to kanadyjski psycholog kliniczny, profesor psychologii na Uniwersytecie w Toronto, zajmujący się psychologią ideologii, religii, osobowości, świadomości oraz systemami totalitarnymi. Profesor znany jest ze swoich wolnościowych poglądów i niepoprawnych politycznie wypowiedzi, za które niejednokrotnie był cenzurowany.

Tym razem Peterson skomentował słowa dra Williama Schaffnera, które padły w wywiadzie dla telewizji CNN. Medyk stwierdził, że trzecia dawka szczepieniA na Covid jest w 90 proc. skuteczna w przeciwdziałaniu hospitalizacji podczas zachorowania na Covid, gdy druga dawka po 6 miesiącach chroni przed hospitalizacją jedynie w 57 proc.

Z tego też powodu doktor uważa, że mianem osoby „w pełni zaszczepionej” powinno się nazywać jedynie tych zaszczepionych, którzy przyjęli trzy dawki. To wpłynęłoby oczywiście na politykę segregacji sanitarnej, bo osoby zaszczepione dwoma dawkami znalazłyby się w grupie dyskryminowanych, którym odebrano część praw.

Prof. Peterson, który w ogóle nie zgadza się na segregację, zareagował na ten wywiad bardzo ostrym wpisem.

– Po moim trupie medycznie faszyści – napisał profesor w mediach społecznościowych.

Over my dead body, you medical fascists. https://t.co/Hd2dauG7vb

— Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 23, 2022