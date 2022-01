Jordan Peterson OSTRO o covidowej polityce. „Pozbądźcie się medycznych faszystów” [VIDEO]

Profesor Jordan Peterson stał się w ostatnich tygodniach coraz bardziej wyrazistym krytykiem lockdownów i nakazów związanych z mniemaną pandemią koronawirusa. W ostrych wpisach komentował protesty w Austrii, a nawet wzywał do obywatelskiego nieposłuszeństwa w Quebecu.



Przypomnijmy, że ostatnio Peterson opisał swoje perypetie na łamach „National Post”, w którym pytał m.in. „jak długo będziemy jeszcze napuszczać na siebie członków rodziny w związku z polityką szczepień? Jak długo będziemy psuć naszą gospodarkę, sytuację ekonomiczną, od której przecież także zależy nasze zdrowie?”.

„Dość, Kanadyjczycy. Dość, kanadyjscy politycy. Wystarczy już masek. Wystarczy kolejnych ograniczeń w kontaktach międzyludzkich. Dość zamkniętych restauracji”, pisał dr Jordan Peterson. „Niech te cholerne szczepionki będą dla tych, którzy chcą. Ale przestańcie wywierać naciski na tych, którzy szczepić się nie chcą. To już czas. Otwórzmy ten cholerny kraj z powrotem, zanim zniszczymy coś bezpowrotnie i nigdy już nie naprawimy. Czas na odwagę. Pora znów żyć”, podkreślał.

Peterson w ostatnim czasie wielokrotnie dawał wyraz swemu niezadowoleniu związanemu z polityką lockdownu i koronarestrykcjami. Na Twitterze apelował, by zakończyć lockdowny i ponownie otworzyć gospodarkę. „Czas zrzucić te cholerne maski”, pisał.

Profesor pisał nawet, iż „czas na obywatelskie nieposłuszeństwo w Quebecu”, po tym jak władze wprowadziły drakońskie koronarestrykcje pod pretekstem walki z mniemaną pandemią COVID-19. Wśród nowych restrykcji znajdowała się m.in. godzina policyjna.

Choć Peterson krytykował wielu polityków, szczególnie negatywnie wypowiadał się o premierze (Kanady – przyp. red.) Justinie Trudeau, który od początku był entuzjastycznym zwolennikiem surowych środków ochrony zdrowia publicznego, zauważa portal fee.org.

„Nakazy te wydobywają z każdego, kto ma je egzekwować, cechy drobnego autorytarysty. Nie jest to dobra praktyka w wolnym społeczeństwie”, pisał niedawno Peterson na Twitterze, oznaczając przy okazji kanadyjskiego premiera.

These mandates bring out the petty authoritarian in everyone tasked with enforcing them. Not a good practice in a free society @JustinTrudeau — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 10, 2022

Niektóre z jego innych komentarzy skierowanych do premiera były jeszcze ostrzejsze. „Minął już ponad rok od czasu, gdy obiecywano szybki powrót do normalności, gdy szczepionki dotarły do Kanady, zostały szeroko rozpowszechnione i zastosowane”, przypominał Peterson.

We wpisie pytał oznaczając premiera Trudeau „gdzie jest normalność?”. „Dlaczego ktokolwiek miałby zaufać czemuś, co teraz mówisz?”, pytał, podając dalej wpis Trudeau, w którym ten m.in. prosił Kanadyjczyków, by się zaszprycowali.

It's been over a year since a quick return to normal was promised once the vaccines arrived in Canada and were widely distributed and used. Where's normal, @JustinTrudeau ? Why would anyone trust anything you say now? https://t.co/FG8rkePZUM — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 7, 2022

„Zostaw nas w spokoju Justin Trudeau. To, co robisz, jest całkowicie bezsensowne. To spowoduje więcej żalu i nieszczęścia, niż masz odwagę i inteligencję sobie wyobrazić”, pisał kilka dni później Peterson.

Leave us alone @JustinTrudeau. What you are doing is utterly unconscionable. This is going to cause more grief and misery than you have the courage and intelligence to imagine https://t.co/H5DD6SjuNA — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 10, 2022

Dr Jordan Peterson odnosił się także do częstych i licznych protestów przeciwko koronarestrykcjom, czy też szpryc-obowiązkowi. W ostatni weekend skomentował tweeta z nagraniem protestu w Austrii, pisząc: „Pozbądźcie się medycznych faszystów, Austriacy”.

Shake off the medical fascists, Austrians. https://t.co/wYI1gi8zOf — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 16, 2022

Z kolei wcześniej, na początku stycznia, Peterson był zszokowany obrazami, jakie obiegły świat prosto z Amsterdamu. Protestujący przeciwko covidowej polityce zostali brutalnie potraktowani przez policję.

Źródło: fee.org/NCzas