Dr Peterson APELUJE: Zakończmy lockdowny, czas zrzucić cholerne maski

Znany psycholog po raz kolejny zaapelował o zakończenie covidowego szaleństwa. Tym razem była to odpowiedź na doniesienia o szkodach, jakie lockdown wyrządził w Toronto.

Jeden z internautów w tzw. „nitce” na Twitterze obszernie opisał, jak wygląda jedna z dzielnic Toronto po blisko dwóch latach lockdownów, obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów wprowadzonych pod pretekstem walki z koronawirusem.

„Każda osoba, którą znam, ucierpiała w następstwach reakcji rządu na COVID-19. Reakcje te wyrządziły więcej szkód niż sama choroba. To nie tylko ponad 1000 nadmiarowych zgonów osób w wieku poniżej 44 lat, ale także zrujnowane życie” – napisał Frank Grimes Jr.

Po czym przytoczył wiele historii opisujących, jakie spustoszenie wywołał lockdown. Wskazał na bankructwa lokalnych drobnych przedsiębiorców, rodzinnych firm działających od pokoleń. To historie tylko z jednej dzielnicy Toronto. Cały wątek poniżej.

Every single person I know has been severely effected by the government response to covid.

It's causing more harm than the disease itself.

Not just the 1,000's of excess non-covid deaths in those under 44 but the lives being ruined.

A thread on lockdown in Little Italy Toronto

— Frank Grimes Jr. (@FrankGrimes_Jr) January 8, 2022