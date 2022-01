Szokująca wypowiedź dyrektor CDC. Peterson: Nie ma na to absolutnie żadnego usprawiedliwienia [VIDEO]

Dziennikarz Fox News, Bret Baier, zapytał o to dr Walensky, a ta w odpowiedzi powiedziała po prostu, że danych przybywa, zwłaszcza w odniesieniu do szybko rozprzestrzeniającego się wariantu Omikron.

„Dyrektor CDC jest pytana przez Breta Baiera ile z 800k+ zgonów spowodowanych przez covid jest „z covid”, w przeciwieństwie do „z powodu covid”, a ona nie ma absolutnie żadnej odpowiedzi. To było pytanie od dwóch lat, a CDC wciąż ukrywa te dane i unika odpowiedzi”, napisał na Twitterze Clay Travis.

