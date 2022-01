80 proc. polskiej muzyki w radiu? Korwin-Mikke przepowiada, co stanie się później

Janusz Korwin-Mikke, lider wolnościowego skrzydła Konfederacji i prezes partii KORWiN, dalej atakuje antywolnościowy, skrajnie etatystyczny projekt ustawy, która miałaby nakazać stacjom radiowym, by 80 proc. granej przez nie muzyki była polska.

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji został złożony do marszałka Sejmu – poinformował w piątek na Twitterze poseł Marek Suski (PiS).

Proponowana nowelizacja przewiduje m.in. zwiększenie emisji polskiej muzyki w programach stacji radiowych.

Projekt nowelizacji zakłada, że nadawcy programów radiowych, z wyłączeniem programów tworzonych w całości w języku mniejszości narodowych, etnicznych lub w języku regionalnym (w Polsce jedynie język kaszubski ma ten status), będą przeznaczać nie, jak dotychczas 33 proc., a co najmniej 50 proc. miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych, na te wykonywane w języku polskim, a co najmniej 80 proc. (do tej pory było to 60 proc.) w godzinach od 5 rano do 24.

W nowelizacji przewidziano także „bonus” za nadawanie w godz. 5-24 utworów debiutantów. Ich czas antenowy będzie liczony jako 300 proc. czasu nadawania utworu.

W uzasadnieniu do ustawy napisano, że „projektowana zmiana stanowi mechanizm wsparcia i promocji dla krajowych wykonawców utworów słowno-muzycznych”.

Pomysł narzucania stacjom radiowym, jaką mają grać muzykę jest oczywiście skrajnie antywolnościowy. Doskonale rozumie to Janusz Korwin-Mikke, który przewodzi wolnościowemu skrzydłu w Konfederacji.

Poseł już raz odnosił się do tego skandalicznego pomysłu: Korwin-Mikke: robię prawilny rap i nawet Eminema się nie boję [VIDEO]

Teraz legendarny wolnościowiec jeszcze raz wraca do tematu i przewiduje, jakie mogą być następne ustawy w podobnym stylu.

– Następnym krokiem będzie konieczność puszczania 50% utworów napisanych przez kobietę i 10% skomponowanych przez homosia. Tych ostatnich jest chyba sporo – ale czy ktoś zna szlagier skomponowany przez kobietę? Bo jest – JEDEN! – napisał Korwin-Mikke.

Źródło: PAP, NCzas