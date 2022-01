Konfederacja w obronie Banasia. PiS chce odebrać mu immunitet [VIDEO]

Poseł Jakub Kulesza, przewodniczący koła Konfederacji i członek prezydium partii KORWiN, na wspólnej konferencji z Grzegorzem Braunem mówił o tym, dlaczego tak ważne jest, by obronić Mariana Banasia przed odebraniem mu immunitetu. Reprezentant wolnościowego skrzydła Konfederacji zaapelował również do reszty opozycji.

– Dzisiaj i jutro ważą się losy jednego z urzędników państwowych. Chodzi o konstytucyjny organ – Najwyższą Izbę Kontroli – mówił poseł Jakub Kulesza, przewodniczący koła poselskiego Konfederacji i członek prezydium partii KORWiN.

– Dzisiaj są dwa posiedzenie komisji kontroli państwowej […] o godzinie 16. będzie rozpatrzenie wniosku prezesa NIK-u o odwołanie jednego z wiceprezesów. Natomiast jutro na komisji regulaminowej immunitetowej będzie kontynuacja posiedzenia dotyczącego odebrania panu prezesowi Marianowi Banasiowi immunitetu – poinformował wolnościowiec.

Poseł Kulesza stwierdził, że to „będzie miało konkretne konsekwencje z punktu widzenia funkcjonowania tej bardzo ważnej instytucji, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli”.

– Wojna prezesa Mariana Banasia z Prawem i Sprawiedliwością zapoczątkowana już jakiś czas temu trwa. Od początku byliśmy sceptyczni, co do postulatów odwoływania od razu pana Banasia z funkcji prezesa NIK-u, bo podejrzane wydało się to, że to ci, którzy go na tej funkcji osadzili, chcą nagle go odwołać – powiedział Kulesza.

– Ten urząd [NIK] jest dosyć specyficzny i bardzo istotny z punktu widzenia funkcjonowania państwa polskiego, praworządności, czegoś takiego jak państwo prawa – termin może dosyć mocno nieznany politykom rządzącym, ale z naszego punktu widzenia bardzo istotny – powiedział poseł.

Wolnościowiec tłumaczył, dlaczego niezależny od pisowskiej władzy NIK jest tak ważny, by państwo polskie działało prawidłowo.

– Najwyższa Izba Kontroli jest od tego, by patrzeć władzy na ręce. Najwyższa Izba Kontroli ma o wiele większe zasoby i możliwości niż nawet posłowie w ramach kontroli poselskiej. Najwyższa Izba Kontroli została stworzona do tego, by kontrolować władzę, sprawdzać na bieżąco, czy prawo nie jest łamane, czy nie dochodzi do nadużyć i nawet, gdyby wszystkich posłów wysłać do wszystkich instytucji na kontrole poselskie, to i tak Najwyższa Izba Kontroli będzie miała po prostu większe zasoby i doświadczenie. Mają do tego doświadczonych kontrolerów i to widać na przestrzeni ostatnich co najmniej dwóch lat po wynikach kontroli – powiedział Kulesza.

Dalej poseł Kulesza zaapelował do reszty opozycji, by nie przykładać ręki do pozbawienia immunitetu Mariana Banasia, bo „każdy, kto zagłosuje za – nie będzie mógł się nazywać opozycją”.

Grzegorz Braun dodał, że „to, kto jak się zachowa w sprawie Banasia będzie dla nas bardzo istotnym probierzem i prognostykiem tego z kim tutaj można gadać o sprawach państwa, a nie tylko o sprawach partii”.

