Nadchodzi większe zło. „Nowy projekt ustawy ws. walki z pandemią zostanie przedstawiony w środę lub czwartek”

Rząd nie odpuszcza i zamierza stworzyć w ekspresowym tempie nowy projekt uzupełniający zamordystyczną tzw. ustawę Hoca. „Na bazie postulatów opozycji i pomysłów, które pojawiły się w rządzie przygotujemy jeszcze jeden projekt uzupełniający rozwiązania z tzw. ustawy Hoca; chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań” – powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. I to wszystko dzieje się w czasie kiedy na zachodzie Europy państwo luzują bądź całkowicie chcą znieść pandemiczne regulacje.

We wtorek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami partii politycznych ws. dalszej walki z pandemią COVID-19.

Szef rządu mówił przed spotkaniem, że wierzy, iż pozwoli ono podjąć najlepsze możliwe decyzje dotyczące zdrowia i życia Polek i Polaków. Po zakończeniu rozmów opozycja krytykowała rząd za brak przedstawienia konkretnych rozwiązań.

„Na bazie tych postulatów, które się dzisiaj pojawiły oraz na bazie tych dodatkowych pomysłów, które pojawiły się w rządzie, przygotujemy jeszcze jedną ustawę, która będzie uzupełnieniem tej ustawy, która w tej chwili jest procedowana, czyli ustawy posła Hoca” – poinformował Müller.

Jak dodał, ustawa Hoca będzie nadal będzie procedowana. „Natomiast chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania” – dodał rzecznik rządu.

„Nowy projekt ustawy ws. walki z pandemią zostanie przedstawiony w środę lub czwartek” – zapowiedział rzecznik rządu. Nie chciał jednak zdradzić jego szczegółów. „Pokazaliśmy opozycji, że może zgłosić swoje postulaty i chcemy je najpierw przeanalizować” – dodał.

Wszystko wskazuje na to, że spotkanie z opozycją było tylko przykrywką i próbą rozmycia odpowiedzialności za kolejny zamordystyczny projekt ustawy.

Na zapowiedziach rządu suchej nitki nie zostawił uczestniczący w spotkaniu poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji.

„To, co zrozumieliśmy, to że projekt ma zawierać między innymi elementy związane z przymusowym testowaniem, z możliwością karania lekarzy, którzy nie będą chcieli badać pacjentów covidowych, że będzie on w jakiś sposób wspierał zamierzenia sanitarne, które są w projekcie posła Hoca. Prezes Kaczyński zapowiedział, że będzie w drodze prac legislacyjnych próbował integrować te dwa projekty” – mówił Bosak.

„W tych zapowiedziach projektach legislacyjnych była mowa o jakiejś szybkiej ścieżce odpowiedzialności na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego i egzekucji kar za niepodporządkowanie się temu, co rząd zamierza” – mówił Bosak.

„Szybka ścieżka kar administracyjnych miałaby być wymierzona zarówno w lekarzy, jak i w pacjentów. Miałaby dotyczyć i szczepień, i masek, i testowania przymusowego” – dodał.

„Rząd, widząc niepowodzenia swojego centralizmu postanowił brnąć w centralizm i zarządzenie systemem ochrony zdrowia poprzez kary, jeszcze głębiej. To nic dobrego nie da, zupełnie błędny kierunek” – powiedział Bosak.

Czytaj więcej:

PAP