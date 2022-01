Sośnierz kontra sanitaryści. „A czy ja mam prawo do wolności od komunistów?” [VIDEO]

Dobromir Sośnierz miał niełatwą przeprawę z sanitarystami na antenie TVP3 Katowice. Poseł Konfederacji wyjaśniał, że życie w strachu przed Covidem i niezaszprycowanymi może sugerować, że sceptycy szprycowania przyjęli słuszne założenia.

Prowadzący program „Optyka polityka” Grzegorz Gajda przyznał, że przyjął trzy dawki szprycy. Mimo to dziennikarz nadal żyje w strachu.

– Czy ja, jako osoba trzykrotnie zaszczepiona, jako człowiek, który się boi covida, który się boi o bezpieczeństwo i zdrowie swoich bliskich, czy ja mam prawo do wolności od osób, które lekceważą zagrożenie? – zwrócił się do polityka Konfederacji.

– A czy ja mam prawo do wolności od komunistów na przykład? – pytał retorycznie Sośnierz.

– Pytam o pana spojrzenie na tę wolność, bo mam wrażenie, że spogląda pan na nią dość jednostronnie – stwierdził prowadzący.

– Jeśli pan wierzy, że szczepionka pana chroni, to pan sobie tę szczepionkę zażywa i pana chroni. Dlaczego pan się domaga, żeby inni się chronili, skoro pan wierzy, że to pana chroni? – dopytywał poseł.

– Żeby mnie nie narażali – odparł dziennikarz.

– Ale na co pana narażają, skoro pan się zaszczepił, prawda? Pańska postawa, i panów pozostałych, przymuszania innych do szczepień wręcz sugeruje tym, którzy są sceptyczni, że są słusznie sceptyczni, bo skoro panom to nie pomogło żyć normalnie i panowie nadal żyjecie w strachu przed tym wirusem, mimo że żeście trzy dawki przyjęli, no to dlaczego chcecie przekonać ludzi do przyjęcia pierwszej? – drążył temat Sośnierz.

Gajda twierdził, że szpryca „pomogła im żyć bezpieczniej, ponieważ są mniej narażeni”.

– Nie, przecież pan powiedział, że w strachu pan żyje przed niezaszczepionymi – przypomniał Sośnierz.

– Jestem mniej narażony na chorobę, a jeśli zachoruję, przejdę ją lżej – uparcie wyliczał zalety szprycy dziennikarz.