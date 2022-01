PEŁEN LOCKDOWN i PRZYMUS SZCZEPIEŃ? Sasin UJAWNIA plany rządu. Są powody do niepokoju?

Wicepremier Jacek Sasin był gościem w TVP Info. W „reżimówce” pisowski polityk ujawnił plany rządu dot. zamykania gospodarki.

Zamknięcia gospodarki nie będzie – zapewnia Jacek Sasin. Warto się tutaj zastanowić, co polityk rozumie przez „zamknięcie gospodarki”, bo przecież nawet obecnie jest ona spętana obostrzeniami, i pamiętać o tym, że przewidywania akurat tego polityka bardzo często działają na zasadzie odwrotnej przepowiedni.

Poza tym Sasin powiedział, że rząd rozważa za to skazanie uczniów na naukę zdalną. Niejednokrotnie pisaliśmy o zgubnych skutkach, jakie ma ona na psychikę młodych ludzi.

– Nie ma takiej dyskusji w tej chwili o jakichś dalej idących obostrzeniach. Jeśli chodzi o szkoły, to taka dyskusja w tej chwili jest. Jesteśmy przygotowani do tego również, żeby tę naukę zdalną wprowadzić przy wzroście zakażeń, a jest rzeczywiście przewidywany ten wzrost przez ekspertów, przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast nie ma w tej chwili ani żadnych decyzji ani dyskusji o tym, żeby wrócić do takich drastycznych rozwiązań, jakie znamy z przeszłości, czyli zamknięcia gospodarki – stwierdził Jacek Sasin w rozmowie z „Kwadransie politycznym” TVP1.

Pisowski polityk wypowiedział się również na temat obowiązkowych szczepień. Tu również stwierdził, że rząd nie ma planów wprowadzania przymusu.

– Nie ma dzisiaj i to chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i niezależnie od tego, co opozycja mówi, nie ma w Polsce dzisiaj możliwości wprowadzenia obowiązkowych szczepień. Po prostu społecznie jest to społecznie nieakceptowalne. Nie można wprowadzać czegoś na siłę. To nie będzie nieskuteczne, a będzie dodatkowo budziło niepotrzebne emocje społeczne, które i tak są podgrzane przez sytuację, która jest wokół pandemii, ale trzeba znaleźć takie sposoby, żeby rzeczywiście Polaków chronić – powiedział.

Czy polityk nie zmieni zdania za jakiś czas? Minister Przemysław Czarnek pokazał ostatnio, że po kilku miesiącach zapewnienia się najwyraźniej dezaktualizują, o czym pisaliśmy:

Źródło: TVP Info