Próbują odebrać immunitet Banasiowi. Witek odtajnia akta, ale nie dla Konfederacji

Trwa właśnie posiedzenie komisji, na której zostanie przesądzone, czy PiS-owi uda się odebrać immunitet prezesowi Najwyższej Izby Kontroli – Marianowi Banasiowi. Jakub Kulesza, szef koła Konfederacji i poseł partii KORWiN, informuje, że marszałek Elżbieta Witek odtajniła akta sprawy dla niektórych posłów, ale nie tych z Konfederacji.

Niedawno poseł Jakub Kulesza, przewodniczący koła Konfederacji i członek prezydium partii KORWiN, na wspólnej konferencji z Grzegorzem Braunem mówił o tym, dlaczego tak ważne jest, by obronić Mariana Banasia przed odebraniem mu immunitetu. Reprezentant wolnościowego skrzydła Konfederacji zaapelował również do reszty opozycji.

– Dzisiaj i jutro ważą się losy jednego z urzędników państwowych. Chodzi o konstytucyjny organ – Najwyższą Izbę Kontroli – mówił poseł wolnościowiec.

Poseł Kulesza stwierdził, że to „będzie miało konkretne konsekwencje z punktu widzenia funkcjonowania tej bardzo ważnej instytucji, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli”.

– Wojna prezesa Mariana Banasia z Prawem i Sprawiedliwością zapoczątkowana już jakiś czas temu trwa. Od początku byliśmy sceptyczni, co do postulatów odwoływania od razu pana Banasia z funkcji prezesa NIK-u, bo podejrzane wydało się to, że to ci, którzy go na tej funkcji osadzili, chcą nagle go odwołać – powiedział Kulesza.

– Ten urząd [NIK] jest dosyć specyficzny i bardzo istotny z punktu widzenia funkcjonowania państwa polskiego, praworządności, czegoś takiego jak państwo prawa – termin może dosyć mocno nieznany politykom rządzącym, ale z naszego punktu widzenia bardzo istotny – powiedział poseł.

Wolnościowiec tłumaczył, dlaczego niezależny od PiS-u NIK jest taki ważny. Pisaliśmy o tym szerzej: Konfederacja w obronie Banasia. PiS chce odebrać mu immunitet [VIDEO]

Teraz wolnościowy polityk poinformował na Twitterze, że marszałek Elżbieta Witek odtajniła akta sprawy, ale… nie dla posłów Konfederacji.

– Trwa posiedzenie komisji nt. odebrania immunitetu prezesowi Najwyższe Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Podstawą wniosku są akta prokuratury, które są TAJNE. Marszałek Elżbieta Witek zdecydowała, że mogą mieć do nich dostęp TYLKO członkowie Komisji, czyli akurat nikt z Konfederacji. Przypadek? – pyta poseł Kulesza.