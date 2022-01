Polski nieŁad. Dziambor do PiS: Chcecie załatwić sektor prywatny. Wszyscy jesteście etatystami [VIDEO]

Trwa bałagan i wielkie zamieszanie w związku z tzw. Polskim Ładem. Podczas wystąpienia sejmowego suchej nitki na flagowym projekcie rządowym nie pozostawił Artur Dziambor z Konfederacji.

PiS próbuje jakoś zatrzeć fatalne wrażenie odnośnie tzw. Polskiego Ładu. Wprowadza zmiany, zmiany zmian, rozporządzenia i nowelizacje, wysyła do ministerstwa finansów nowych urzędników, którzy mają coś zaradzić.

Podczas debaty sejmowej o całym zamieszaniu, niepewności i finalnie niższych niż szumnie zapowiadano pensjach wypowiedział się poseł Dziambor z Konfederacji.

– Rozmawiamy o waszym największym projekcie, projekcie, który miał uratować wasz rząd, który miał pomóc wszystkim Polakom, który reklamowaliście przez wiele miesięcy i do którego przekonywaliście Polaków na billboardach, w reklamach i na ulotkach, które wszyscy dostali do skrzynek w ramach druku bezadresowego. Tam opowiadaliście o tym, że zyskają na tym praktycznie wszyscy. Mówiliście tam o milionach ludzi, którzy będą beneficjentami tego wszystkiego – przypomniał wielkie zapowiedzi, które rozminęły się z rzeczywistością.

– Pokazywaliście tabelki, z których jasno wynikało, że oczywiście chcecie, żeby klasa średnia i niższa średnia, że tak powiem, finansowała to, żeby osoby najmniej zarabiające miały lekką podwyżkę, którą i tak przecież uchwaliliście, podwyższając najniższą krajową. Później zobaczyliście, że to się troszkę nie spina, więc wymyśliliście jeszcze ulgę dla klasy średniej. Potem dorzuciliście jeszcze kilka innych rzeczy. Bałagan zrobił się gigantyczny. Przez ten gigantyczny bałagan doszło do sytuacji, w której najpierw oberwali nauczyciele. W ciągu tego najbliższego tygodnia, dwóch tygodni będą wypłaty dla innych grup, które oberwą jeszcze bardziej od was, jeszcze bardziej oberwą. Już dzisiaj wiemy, że oberwali rodzice samotnie wychowujący swoje dzieci, i to oberwali ogromnie – kontynuował poseł Konfederacji.

– Wysłałem interpelację do ministerstwa, ponieważ to, co zrobiliście z rodzicami samotnie wychowującymi dzieci, to jest skandal. Oberwały rodziny wielodzietne, ponieważ została wykreślona również ulga dla rodzin wielodzietnych, gdy dziecko pozwoli sobie coś zarobić. To jest też uderzenie absolutnie skandaliczne – wskazał Dziambor.

– Wasza prorodzinna polityka poszła całkowicie w piach w momencie, gdy uchwaliliście Nowy Ład. To jest uderzenie w klasę średnią, to jest uderzenie w przedsiębiorców, to jest uderzenie w mikro- i małe przedsiębiorstwa, w jednoosobowe działalności gospodarcze, które właściwie chcecie zabić, ponieważ to są ludzie, którzy wam najbardziej wadzą. Ci, którzy prowadzą swoje własne działalności jednoosobowe, to są najwięksi wrogowie, jakich macie od samego początku, bo to są ludzie, którzy nie muszą wyciągać ręki po waszą jałmużnę i nie będą patrzyli na to, jakimi programami socjalnymi będziecie próbować ich przekupić – głosił z mównicy sejmowej.

– Zrobiliście coś, co miało całkowicie załatwić sektor prywatny, ponieważ wszyscy jesteście etatystami i chcielibyście mieć gigantyczną kontrolę nad całością. I teraz mamy próby nieudolnego łatania tego, gdy tak naprawdę powinniśmy rozmawiać o ustawie, która kasuje ten Nowy Ład, która sprawia, że ten Nowy Ład przechodzi w niepamięć. Dajcie sobie jeszcze rok, może coś mądrzejszego wymyślicie – mówił Dziambor.

– Na koniec powiem jeszcze tylko, żeby było ciekawiej, że groteskowo uchwaliliście prawo, dzięki któremu wszyscy dostaliście obniżkę pensji. I bardzo dobrze – podsumował.