Premier z rodziną EWAKUOWANI. Ogromny protest przeciw covidowym obostrzeniom i obowiązkowi szczepień [VIDEO]

Jak donosi portal cbc.ca kanadyjski premier Justin Trudeau z rodziną zostali przeniesieni w „tajne miejsce”, w związku z protestami przeciwko covidowym obostrzeniom i obowiązkowi szczepień, które mają wywoływać obawy o bezpieczeństwo. Biuro premiera nie potwierdziło tych doniesień.

Rodzina Trudeau miała opuścić swój dom ze względu na „obawy o bezpieczeństwo” w związku z tzw. konwojem wolności, czyli protestem, w którym udział biorą głównie kierowcy ciężarówek, wymierzonym w covidowe obostrzenia i obowiązkowe szczepienia.

Przypomnijmy, iż w sobotę (29 stycznia – red.) rano informowaliśmy o tym, że licząca 70 kilometrów kawalkada składająca się z tysięcy ciężarówek i samochodów osobowych przybyła do stolicy ze wschodu i zachodu Kanady.

Tłum protestujących

Konwój tysięcy ciężarówek i tłum protestujących dotarł na Parliament Hill (Wzgórze Parlamentarne – przyp. red.), , aby przeciwstawić się obowiązkowym szczepieniom przeciw COVID-19 i innym restrykcjom wprowadzonym pod pretekstem mniemanej pandemii.

W sobotę tłum ludzi, mimo ostrzeżeń przed ekstremalnie niskimi temperaturami, pojawił się na Parliament Hill, dołączając tym samym do grupy kierowców ciężarówek, którzy zaczęli przybywać na miejsce w piątek późnym wieczorem.

Jak donosi portal cbc.ca „oczekuje się, że w najbliższych godzinach do centrum miasta przybędzie ich znacznie więcej, ponieważ kierowcy ciężarówek i ich zwolennicy opuszczają punkty zborne na wschodnich i zachodnich krańcach Ottawy, kierując się do Parliament Hill”.

Na ciężarówkach, które zebrały się wzdłuż Wellington Street przed budynkami parlamentu, można zobaczyć transparenty potępiające covidowe obostrzenia, rzekome działania na rzecz tzw. zdrowia publicznego oraz samego premiera Justina Trudeau.

Niektórzy protestujący ostrzegają, że kontynuowanie restrykcji związanych z COVID-19, doprowadzi do tego, iż w Kanadzie zapanuje komunizm. Jak do tej pory protest przebiega pokojowo, organizatorzy wzywają rosnący tłum do zachowania spokoju.

Trucks with the Freedom Convoy stretch for several blocks in Ottawa, with more circling the area, as protestors continue to gather at Parliament Hill. Footage by @PuffinsPictures pic.twitter.com/C8CV0AzvPW — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 29, 2022

Des milliers de routiers et manifestants de tout le #Canada commencent à se rassembler devant le Parlement à #Ottawa contre la vaccination obligatoire des camionneurs et plus largement contre le pass et les restrictions. #TruckersForFreedom2022 #TruckersForFreedom #ParliamentHill pic.twitter.com/DKlKkwHnSF — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 29, 2022

Despite freezing weather (-23) a “small minority” of #TruckersForFreedom2022 and tens of thousands of supporters across Canada have come to show their opposition to Trudeau’s “immoral” infringements on their freedoms.

The atmosphere of unity keeps them warm. More are on their way pic.twitter.com/ER3FtbXmP5 — Mocha Bezirgan (@BezirganMocha) January 29, 2022

We have a clear message for all the governments in this country:

WE. WANT. OUR. LIVES. BACK!#TruckersForFreedom2022 pic.twitter.com/yEcBqPhAwi — Maxime Bernier (@MaximeBernier) January 29, 2022

Parliament Hill viewed from our hotel room. Ottawa bursting at the seams with patriotic Canadians 🇨🇦 pic.twitter.com/Skhi42KbmX — Unacceptable Rowan (@canmericanized) January 29, 2022

Tymczasem portal cbc.ca podaje, powołując się na źródła, że ze względów bezpieczeństwa Trudeau i jego rodzina zostali przeniesieni do nieujawnionego miejsca.

Premier wraz ze swą rodziną nie przebywają już w swoim domu, Rideau Cottage, który znajduje się około czterech kilometrów od epicentrum protestu.

Biuro Premiera przekazało, że nie może komentować miejsca pobytu Trudeau z powodów bezpieczeństwa. Jego plan podróży, który zwykle wymienia miasto, w którym przebywa, mówi tylko, że jest w „regionie stolicy kraju”.

Źródło: cbc.ca/thepostmillennial.com/nczas.com