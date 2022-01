Koronaprotesty w Niemczech. Tłumy na ulicach wielu miast [VIDEO]

Pomimo wciąż obowiązującego formalnie zakazu zgromadzeń, na niemieckie ulice co i rusz wychodzą tysiące ludzi. Oficjalnie najczęściej wychodzą na „spacery”.

W sobotę, 29 stycznia „spacery” ponownie odbyły się w wielu niemieckich miastach. Według szacunków policji, najwięcej osób – po ok. 5 tys. – demonstrowało Reutlingen i Freiburgu. Organizatorzy twierdzą, że liczba ta była co najmniej dwukrotnie wyższa.

Kilka tysięcy osób zgromadziło się także we Frankfurcie nad Menem, Duesseldorfie, a po 1-2 tys. w kilkudziesięciu innych miastach w całych Niemczech.

Protestujący sprzeciwiają się covidowej polityce, licznym restrykcjom, nakazom i zakazom oraz obowiązkowi szczepień przeciwko covidowi. Niedawno w Bundestagu odbyła się pierwsza dyskusja na ten temat, ustawa jest gotowa, a głosowanie nad obowiązkiem przyjmowania preparatu prawdopodobnie odbędzie się w marcu.

„Moje ciało należy do mnie – wolność decyzji w sprawie medycznych środków prewencyjnych” – to hasło przewodnie wielu sobotnich demonstracji.

Na protestach pojawiały się także osoby z polskimi flagami.

Policja, podsumowując protesty, poinformowała, że w większości miast manifestacje miały pokojowy przebieg.

Nie wszędzie jednak tak było. W Lipsku na przykład policja zablokowała i rozproszyła demonstrantów. Gdy próbowała wyłapywać protestujących, ci przełamali kordon i uciekli do pobliskiego szpitala.

Służbom nie spodobało się też, że protesty nie zostały zgłoszone w Zwoenitz czy Brandenburg an der Havel. Wobec kilkunastu osób wszczęto postępowania.

Reutlingen 29.01.2022

Some 5.000 protesters flooding the streets, this time celebrating elements of the traditional carneval, which is very popular in this region but has been oppressed by the totalitarian green regime for the 2nd time after 2021. pic.twitter.com/C1XAG702hP

— TheRealTom™ 🙂 (@tomdabassman) January 30, 2022