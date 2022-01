O. Rydzyk OSTRO: Trzeba zapamiętać tych ludzi. To idzie w kierunku totalitaryzmu [VIDEO]

W sobotę 29 stycznia 2022 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum „Oblicza pandemii”. Uczestniczyli w nim m.in. dr Zbigniew Martyka, dr Paweł Basiukiewicz, dr Włodzimierz Bodnar, redaktor Jan Pospieszalski, czy ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz. Z ust założyciela Radia Maryja o. dr. Tadeusza Rydzyka padły mocne słowa o obecnej sytuacji w Polsce. Duchowny mówił także o szprycy.

– Ciekawy jestem, kto dał ten projekt taki, żeby płacić kary za to, że ktoś się zaraził. Jak oni będą badać, że to ten człowiek zaraził, a nie ktoś inny. Ale to zmierza do naprawdę totalnego – ja bym powiedział – skłócenia nas. Już jesteśmy w jakiś sposób skłóceni, zastraszeni, rządzi się strachem – a teraz jeszcze skłóceniem – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk podczas panelu dyskusyjnego w czasie sympozjum „Oblicza pandemii” w toruńskiej AKSiM.

– Myślę, że trzeba zapamiętać tych ludzi, co takie wariactwa robią – dodał dyrektor Radia Maryja.

Jak podkreślał, to „idzie w kierunku totalitaryzmu, tak to widać”. – To, co powiedział ks. kard. Müller, to co widzimy, to coraz bardziej pętla się zaciska. Dlatego trzeba myśleć, uczyć się, organizować i działać jak Pan Bóg każe – wskazał.

Wątek totalitaryzmu pojawił się także w przemówieniu o. dr. Tadeusza Rydzyka podczas inauguracji sympozjum. – Teraz idzie manipulacja nie na rozum, ale przez emocje. Jesteśmy skłócani bardzo. Komuś chyba na tym zależy. Również ta sprawa pandemii – ona bardzo kłóci nas, Polaków. Nosi maseczkę? Nie. Zwyzywa, bije. Jak tak można? – zauważył.

– Argument, daj mi argument. Argument prawdy, dobra. Siła argumentu, a nie argument siły – bo ja mam władzę, to ma być tak. To jest totalitaryzm – ocenił duchowny.

– Dobrze, że my się boimy totalitaryzmu, bo teraz idzie nowy totalitaryzm. O tym pięknie mówi – jeszcze do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary – ks. kard. Gerhard Müller, Niemiec, bardzo wielki przyjaciel Polski. (…) On teraz też mówił: idzie nowy totalitaryzm. Idzie, to widać – wskazał.

O. Rydzyk podkreślił też, że podczas sympozjum „gromadzimy się nie po to, żeby się komuś przeciwstawiać, po to, żeby rozmawiać, żebyśmy byli bogatsi, jeszcze lepiej dla ludzi pracowali, służyli i lepiej dla ojczyzny służyli, dla Kościoła”.

– My jesteśmy istotami myślącymi – dodał. – Tak patrzę na ten totalitaryzm. Mówi się o resecie wielkim, jakieś Schwaby, (…) jakiś Soros, jakiś Bill Gates – co my słyszymy. Pieniądze wielkie. O co tu chodzi? Czy tylko o pieniądze? Wielki reset i może wszystkich za twarz wziąć, prawda? – dodał.

Duchowny apelował również, żeby nie dać się ponieść emocjom. – Nie dajmy się skłócać, uważajmy na emocje, rozmawiajmy ze sobą i w takiej trudnej sytuacji jak teraz rozmawiajmy ze sobą. Nie jeden przeciwko drugiemu, tylko jeden z drugim. I szukajmy prawdy. Nie bójmy się – dodał.

– Alleluja i do przodu. I budujemy. Pozytywnie, a nie w nienawiści – skwitował.

Podczas konferencji padły także dla niektórych „sensacyjne” słowa o szprycy. – Ja, żeby było jasne, przyznaję, ja się zaszczepiłem trzeci raz już. Moi współbracia nie wszyscy się zaszczepili. A po szczepionce to jeden dostał i zakrzepicy – powiedział o. Rydzyk.

– Ja posłuchałem lekarzy (…) już znałem takich, co nie słuchali lekarzy, wąchają kwiatki od spodu. Jest po to medycyna i szukajmy uczciwych lekarzy, mądrych. Ja szukam mądrych, którzy mnie nigdy nie zawiedli, nigdy nie okłamali – dodał. Dyrektor Radia Maryja apelował jednocześnie o dobrowolność szczepień i merytoryczną dyskusję na ten temat oraz sprzeciwiał się segregacji sanitarnej.

– Trzeba i panu Bogu się polecić, i w czasie pandemii też – a nie, wszystkie kościoły pozamykać. Zobaczcie, są kraje, w których dwa lata już kościoły są zamknięte. O co tu chodzi? Wody święconej nie – a diabeł się jej boi – zakończył duchowny.

W sympozjum zorganizowanym przez AKSiM założonej przez o. dr. Tadeusza Rydzyka wzięli udział m.in. dr Marek Sobolewski, statystyk z Politechniki Rzeszowskiej, a także doktorzy Włodzimierz Bodnar (pulmonolog, pediatra) i Zbigniew Martyka (internista, specjalista chorób zakaźnych), dr Paweł Basiukiewicz (kardiolog, internista), a także red. Jan Pospieszalski, ks. prof. Paweł Bortkiewicz i prawnik Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Źródła: TV Trwam/YouTube/tilma