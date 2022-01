Kanada. Premier Trudeau pozytywny. „Czasami, mając COVID czujesz się jakbyś został potrącony przez ciężarówkę”

„Dziś rano test na obecność COVID-19 dał wynik pozytywny. Czuję się dobrze – i w tym tygodniu będę nadal pracować zdalnie, przestrzegając wytycznych dotyczących zdrowia publicznego. Wszyscy, proszę, zaszczepcie się i wzmocnijcie”, napisał na Twitterze Trudeau.

Pod postem kanadyjskiego premiera pojawiło się wiele odpowiedzi. „Czasami, mając COVID czujesz się jakbyś został potrącony przez ciężarówkę”, napisał dr David Samadi.

Dr Samadi nawiązał tym samym oczywiście do protestów przeciw covidowym obostrzeniom i obowiązkowi szczepień, które mają miejsce w Kanadzie, a które zostały zapoczątkowane przez konwój wolności, początkowo wymierzony tylko w obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19 dla kierowców ciężarówek.

Sometimes, having COVID makes you feel like you just got hit by a truck.

