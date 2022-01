Lewactwo wzywało do cenzury. Spotify będzie ostrzegał, Joe Rogan przeprasza [VIDEO]

Po głosach oburzenia lewactwa, które nawoływało do ocenzurowania Joe Rogana, serwis streamingowy Spotify poinformował, że pracuje nad dodaniem ostrzeżeń do każdego podcastu omawiającego Covid-19. Sam Rogan przeprosił firmę i zadeklarował, że postara się, aby w jego programie występowali „ludzie o odmiennych poglądach”.

Serwis streamingowy Spotify zapowiedział, że będzie zamieszczać ostrzeżenia przy podcastach, których tematem jest Covid-19, w celu zwalczania dezinformacji na temat koronawirusa – informuje w poniedziałek BBC.

Oburzenie lewactwa

Decyzja zapadła po głośnym oburzeniu ze strony lewactwa dotyczącym podcastu Joe Rogana, najpopularniejszej audycji na Spotify. Największe kontrowersje wywołały dwa odcinki programu, w których gośćmi byli kardiolog dr Peter McCullough oraz dr Robert Malone, specjalista chorób zakaźnych.

Przypomnijmy, że przeciwko wyemitowaniu przez serwis odcinka podcastu Joe Rogana protestował muzyk Neil Young oraz kanadyjska piosenkarka Joni Mitchell.

W ubiegły poniedziałek Young powiedział, że Spotify musi wybrać albo jego twórczość, albo podcast Joe Rogana. W ubiegłą środę Spotify zgodziła się usunąć utwory Younga na życzenie artysty. Pod koniec tygodnia do artysty dołączyła kanadyjska piosenkarka Mitchell.

– Nieodpowiedzialni ludzie szerzą kłamstwa, których ceną jest ludzkie życie – napisała w piątek w oświadczeniu Mitchell – solidaryzuję się z w tej sprawie z Neilem Youngiem i światową społecznością naukowców i medyków.

Spotify będzie ostrzegał

Szef Spotify Daniel Ek przekazał w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej serwisu, że ostrzeżenia będą odsyłać użytkowników do centrum danych na temat Covid-19.

Według regulaminu Spotify twórcy powinni unikać publikowania treści, które „promują niebezpieczne fałszywe albo mylące informacje medyczne, mogące spowodować szkody lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego”.

Ek napisał w oświadczeniu, że stało się dla niego jasne, że Spotify ma obowiązek „robienia więcej w celu zapewnienia równowagi i dostępu do powszechnie akceptowanych informacji pochodzących ze środowisk medycznych i naukowych”.

Rogan przeprasza

W odpowiedzi wideo opublikowanej na Instagramie Joe Rogan odparł kierowane pod jego adresem zarzuty dotyczące szerzenia dezinformacji, podkreślając, że „nigdy nie próbował robić nic innego z tym podcastem niż tylko rozmawiać z ludźmi”.

Przyznał również, że „absolutnie zdarza mi się mylić” i uznał umieszczanie ostrzeżeń na początku kontrowersyjnych odcinków za dobry pomysł.

W blisko 10-minutowym nagraniu Rogan powiedział, że postara się, aby w jego programie, który przyciąga średnio blisko 11 milionów osób na odcinek, występowali „ludzie o odmiennych poglądach”.

– Moje zobowiązanie wobec was jest takie, że zrobię wszystko co w mojej mocy, aby spróbować zrównoważyć te bardziej kontrowersyjne punkty widzenia z perspektywami innych ludzi, abyśmy być może mogli znaleźć lepszy punkt widzenia – powiedział, dodając, iż nie żywi „żadnej urazy” do Younga i Mitchell.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Joe Rogan (@joerogan

)



Źródło: PAP/bbc.com/nczas.com