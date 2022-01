Pospieszalski UJAWNIA szokujące kulisy działania „sekty zakaźników”. Prof. Horban przyznał to w SMS-ach [FOTO]

Na antenie PCH24.TV redaktor Jan Pospieszalski ujawnił kulisy jednego z ostatnich odcinków programu „Warto rozmawiać”, zanim spadł z anteny TVP za covidową „nieprawomyślność”. Dziennikarz pokazał korespondencję z prof. Andrzejem Horbanem, w której szef Rady Medycznej przyznał, że „płaskoziemcy mają rację”.

– Czy ludzie poważni oddają rządy, oddają taki obszar władzy pewnej grupie zawodowej – mówię o tej sekcie zakaźników, bo inaczej po dwóch latach już nie można o nich mówić – przekazując im nieograniczone kompetencje w zakresie zarządzania i wpływania na politykę społeczną, na politykę gospodarczą, bo przecież starty gospodarcze są potężne, na politykę zdrowotną kraju? – pytał Jan Pospieszalski w najnowszym odcinku programu „W pośpiechu” w PCH24.TV.

– Do tej sekty zakaźników (Rady Medycznej – przyp. red.) nie możemy mieć zaufania, nie tylko dlatego że wielu z nich ma konflikt interesów, ponieważ kiedyś czerpało korzyści ze strony wielkich przedsiębiorstw farmaceutycznych, prowadząc dla nich badania lub w jakikolwiek inny sposób prowadząc z nimi działania biznesowe. A zatem spora grupa tych ludzi, którzy do niedawna zasiadali w Radzie Medycznej, pozostawała w permanentnym konflikcie interesów, jeśli chodzi o wielkich producentów farmaceutycznych, w tym również niektórych z tych producentów preparatów, zwanych szczepionkami – wskazał dziennikarz.

Pospieszalski podkreślił, że do owych „ekspertów” nie możemy mieć zaufania m.in. dlatego, że „nie chcieli nas leczyć”. – Oficjalne schematy i zalecenia, jak postępować w przypadku zakażenia Covidem, nie zakładały leczenia przyczynowego, a objawowe – czyli paracetamol i środki przeciwgorączkowe – wskazał.

Dziennikarz przypomniał, że gdy w przestrzeni publicznej pojawił się dr Włodzimierz Bodnar, który leczył amantadyną oraz docent Pakulski, dr Rejdak i wielu innych wskazywało, że środek ten może być skuteczny na Covid-19, nic z tym nie zrobiono. Zaznaczył również, że uczestniczył w „jedynym” spotkaniu „szefa sekty zakaźników” prof. Horbana i dr. Bodnara, które odbyło się jeszcze w programie „Warto rozmawiać”, zanim spadł z anteny TVP za „nieprawomyślność” w kwietniu 2021 r. Chodzi o odcinek z 14 grudnia 2020 roku.

– Okazało się, że zamiast dyskusji na ten temat, jak pomóc ludziom, jak leczyć ludzi – bo przecież, jeśli człowiek z Przemyśla, dr Włodzimierz Bodnar, ma osiągnięcia, ma świadectwa setek, a może tysięcy wyleczonych ludzi, którym pomogła amantadyna w pierwszym okresie, zatrzymała rozwój tej choroby i umożliwiła powrót do zdrowia, to na miłość Boga, przecież to powinno zainteresować szefa Rady Medycznej, który odpowiada za stan epidemiologiczny w całym kraju, w związku z tym należy od niego, od tego lekarza, wyciągnąć trochę więcej. Ewentualnie w toku dyskusji i wymiany argumentów, pokazać, że być może on się myli – podkreślił dziennikarz, zaznaczając, że nic takiego się nie odbyło.

Kulisy programu

Program wciąż jest dostępny w internecie na VOD TVP, można więc zobaczyć, jak potoczyła się rozmowa. Pospieszalski ujawnił jednak szokujące kulisy tego spotkania.

– Ważne jest, co wydarzyło się przed tym programem – powiedział i przytoczył swoją korespondencję SMS-ową z prof. Horbanem.

„Yo o której i gdzie dokladnie mam byc?” – napisał Horban.

„Dziś zapraszam na Woronicza o godz 20:10 Startujemy o 20:35” – odpisał Pospieszalski, co Horban skwitował krótkim „Ok”.

Potem wywiązała się najciekawsza wymiana wiadomości. „Będzie jeszcze minister Michał Dworczyk i dr Włodzimierz Bodnar z Przemyśla” – uprzedził dziennikarz.

„O q…. to obawiam sie, ze ja nie bede” – odpisał Horban.

„Dlaczego

Panie profesorze błagam” – odpisał Pospieszalski.

„Min Dworczyka dam osobno na koniec 10 minut” – dodał.

„To q nie dotyczylo min. Tylko dzentelmena z Przemysla. Nie mam ani czasu,, ani ochoty na dyskusje .,.” – odpisał szef Rady Medycznej.

„Panie profesorze Warto rozmawiać :) W trosce o pacjentów (…) Bardzo pana proszę…” – odparł Pospieszalski.

„Tak ale istnieje granica. Trudno się dyskutuje z plaskoziemcami ( choć maja racje, )” – odpisał Horban.

„Mam jednak nadzieję, że Pan przyjdzie i wraz z Prof. Gutem spokojnie i rzeczowo omówimy problem” – dodał Pospieszalski.

