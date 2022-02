Kościński wyleci z rządu? Wicerzecznik PiS szokuje: Polski Ład jest ZBYT DOBRY dla Polaków

Chaos i bałagan, jaki zapanował w związku z tzw. Polskim Ładem być może będzie miał konsekwencje personalne. Tak zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wicerzecznik partii Radosław Fogiel tonuje jednak przekaz i twierdzi, że obecnie władze wszystko analizują. Przy okazji rzucił zdumiewającym hasłem, jakoby tzw. Polski Ład był „zbyt dobry”.

O fatalnie przeprowadzonej reformie podatkowej i jej możliwych katastrofalnych skutkach alarmowano od kilku miesięcy.

PiS parł jednak do celu nie zważając na głosy krytyczne i dał ekstremalnie mało czasu na zapoznanie się z nowymi zasadami. I nie dał czasu na usunięcie wielu błędów. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził Polski Ład dopiero w drugiej połowie listopada ub.r.

W przeważającej większości firm po nowym roku nastała konsternacja. Właściwie nikt nie wie, jak rozliczyć pensje tak, by ludzie – zgodnie z szumnymi i propagandowymi zapowiedziami rządu – mieli na Polskim Ładzie zyskać.

Początkowo tzw. Polski Ład uderzył w nauczycieli czy służby mundurowe, ale wiadomo było, że to dopiero początek. A to dlatego, że pensje za styczeń w większości firm wypłacane są na koniec miesiąca lub na początku przyszłego. Teraz kolejna rzesza Polaków na własnej skórze odczuwa skutki reformy – mają niższe wypłaty.

Kaczyński o Polskim Ładzie. Być może kiedyś będą dymisje. „Zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji”

Kaczyński w wywiadzie dla PAP stwierdził, że być może ktoś spadnie ze stołka za tzw. Polski Ład.

– Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego – stwierdził po kilku tygodniach od obowiązywania tzw. Polskiego Ładu Kaczyński.

Jak dodał, „przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli”.

– Na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa i na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne – skwitował.

Kościński do dymisji?

O słowa swojego szefa na antenie Polsat News pytany był wicerzecznik PiS, Fogiel.

– O tym, jakie będą decyzje personalne i kiedy one nastąpią, zdecyduje kierownictwo partii w porozumieniu z premierem Morawieckim – powiedział tak, żeby nic nie powiedzieć, Fogiel.

– Te błędy muszą wiązać się z konsekwencjami i musimy wyciągnąć wnioski. Polski Ład i reforma finansów jest zbyt ważna i zbyt dobra dla Polaków, żeby ją przysypać tego typu niedoskonałościami – dodał.

Rozumiecie państwo, tzw. Polski Ład jest wspaniały, wręcz „zbyt dobry”, a taką drobną niedoskonałością jest fakt, że Polacy nagle mniej zarabiają.

W kuluarach mówi się, że dymisja czeka wiceministra finansów, Jana Sarnowskiego.

Zagrożona ma być także posada samego szefa resortu, Tadeusza Kościńskiego, o czym powiedział poseł Zbigniew Girzyński, który jeszcze do niedawna był w PiS-ie, a aktualnie zasiada w kole poselskim Polskie Sprawy.

Girzyński w Polsat News stwierdził, że „z całą pewnością minister finansów pożegna się ze swoim stanowiskiem”. Dodał, że – jego zdaniem – oprócz szefa resortu poleci jeszcze jeden albo dwóch wiceministrów, a dymisje przeciągają się, bo PiS szuka następców.