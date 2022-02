Polski Ład uderzył w pracowników ZUS-u. Dostali mniej kasy i chcą wycofania podatkowej reformy

Kolejne osoby przecierają oczy ze zdziwienia po obniżce pensji, jaką zafundował im tzw. Polski Ład. Pracownicy ZUS-u apelują do premiera Mateusza Morawieckiego, by wycofał się z podatkowej reformy.

O fatalnie przeprowadzonej reformie podatkowej i jej możliwych katastrofalnych skutkach alarmowano od kilku miesięcy. PiS parł jednak do celu nie zważając na głosy krytyczne i dał ekstremalnie mało czasu na zapoznanie się z nowymi zasadami. I nie dał czasu na usunięcie wielu błędów. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził Polski Ład dopiero w drugiej połowie listopada ub.r.

W przeważającej większości firm po nowym roku nastała konsternacja. Właściwie nikt nie wie, jak rozliczyć pensje tak, by ludzie – zgodnie z szumnymi i propagandowymi zapowiedziami rządu – mieli na Polskim Ładzie zyskać.

Początkowo tzw. Polski Ład uderzył w nauczycieli czy służby mundurowe, ale wiadomo było, że to dopiero początek. A to dlatego, że pensje za styczeń w większości firm wypłacane są na koniec miesiąca lub na początku przyszłego.

Pracownicy ZUS z niższymi pensjami po Nowym Ładzie. Piszą do Morawieckiego i Kościńskiego

Teraz coraz więcej osób przekonuje się, czym naprawdę jest tzw. Polski Ład. Najnowszy przykład to pracownicy ZUS-u, którzy po reformie podatkowej dostali mniejsze wynagrodzenie niż za grudzień 2021 roku.

„Różnice w wypłatach wynagrodzeń sięgają do kilkuset złotych, co przy relatywnie niskich wynagrodzeniach zasadniczych pracowników ZUS jest ogromnym uszczerbkiem w ich rodzin. Związek podkreśla, że pracownicy Zakładu to jedna z najniżej uposaż urzędniczych w Polsce. Jednakże to dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu i poświęceń realizuje priorytetowe zadania Państwa, tj. m.in. wypłata: 300+, 500+, rodzinnego opiekuńczego, stosowanie przepisów Polskiego Ładu” – możemy przeczytać w liście udostępnionym w internecie.

„Związek Zawodowy Pracowników ZUS apeluje o wycofanie w całości przepisów Polskiego Ładu, które doprowadzają do zubożenia duże, części społeczeństwa, w tym pracowników instytucji zaufania publicznego, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych” – napisano w liście skierowanym do Mateusza Morawieckiego i Tadeusza Kościńskiego.