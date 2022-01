Polski Ład = Chaos Plus. Wkurzeni nawet urzędnicy ze skarbówki. Domagają się dymisji w rządzie

Wraz z początkiem 2022 roku zaczął obowiązywać szumnie zapowiadany przez władzę Polski Ład, który wprowadził potężne zamieszanie i wielki chaos. Reformę oraz sposób jej przeprowadzenia skrytykowali nawet urzędnicy ze skarbówki.

Pierwsze dni funkcjonowania tzw. Polskiego Ładu można określić jako ogromny bałagan. Gros osób (m.in. nauczyciele, pielęgniarki, mundurowi) otrzymało pensje niższe, choć rząd zapewniał, że na rewolucji podatkowej nie tylko nie stracą, a wręcz zyskają.

PiS przerzuca teraz winę na księgowych, ale jednocześnie zapowiada pierwsze poprawki do Polskiego Ładu, wprowadzonego w pośpiechu i bez przygotowania.

Krajowa Administracja Skarbowa krytykuje Polski Ład

Do chóry krytyków Polskiego Ładu dołączyli nawet urzędnicy z Krajowej Administracji Skarbowej. Podatkowe zmiany wprost nazywają „Chaosem Plus”.

„Nie godzimy się, by konsekwencje źle przygotowanej reformy systemu podatkowego ponosili pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej!” – podkreśla liderka jednego ze związków zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Agata Jagodzińska napisała w tej sprawie list do premiera i ministra finansów.

„Jako wysoko wykwalifikowani pracownicy urzędów skarbowych z całej Polski jesteśmy oburzeni i głęboko zaniepokojeni tym, co się dzieje wokół reformy podatkowej zwanej Polskim ładem. Reforma została przygotowana pośpiesznie, z bardzo krótkim vacatio legis i bez odpowiedniego przygotowania państwa do jej wdrożenia” – czytamy

W dalszej części przewodnicząca wyraża zdumienie faktem, że na urzędników ze skarbówki zrzucono tłumaczenie podatnikom meandrów Polskiego Ładu, podczas gdy sami autorzy reformy nie do końca potrafią połapać się we wprowadzonych zmianach. Proponują, by za tłumaczenie wzięło się Ministerstwo Finansów.

Urzędnicy skarbówki zgromadzeni w tym związku zawodowym, w związku z fatalnie przygotowaną reformą podatkową domagają się natychmiastowego odwołania ministra finansów, Tadeusza Kościńskiego i pilnej nowelizacji prawa podatkowego.

Cała treść pisma do przeczytania poniżej.