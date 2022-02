Orlen przejmie kolejne media? Państwowy koncern ujawnia plany

Państwowy koncern paliwowy Orlen zdradza, czy kupi kolejne media. Ostatnie przejęcie wzbudziło ogromne kontrowersje.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Orlen przejął grupę kapitałową Polska Press, w której skład wchodzi szereg tytułów regionalnej prasy. Przejęcie mediów przez spółkę państwową, o której wielu mówi, że jest zarządzana z nadania politycznego, wzbudziło ogromne kontrowersje.

Jakie tytułu przejęto? Czytaj więcej: UOKiK wydał zgodę na zakup Polska Press przez Orlen. Media regionalne będą teraz sławić PiS?

W czwartek odbyła się online konferencja koncernu, na której nie było prezesa, ale dwaj członkowie zarządu, m.in. odpowiedzialny za finanse Janusz Szewczak – podają „Wirtualne Media”.

Podczas konferencji przedstawiciele państwowego giganta informowali o planach rozwoju spółki. Koncern chce inwestować m.in. w automaty paczkowe. Tu konkurencję dla Orlenu stanowi prekursor w tej dziedzinie – prywatna polska firma InPost.

Orlen zamierza angażować się w coraz więcej działalności niezwiązanych ze sprzedażą paliw.

„PKN ORLEN stawia na kompleksowość usług, rozwijając, zgodnie ze strategią ORLEN2030, bogatą ofertę pozapaliwową. Inwestuje w nią także poza stacjami paliw, uruchamiając nowe formaty sprzedaży detalicznej w największych miastach w Polsce. PKN ORLEN pod koniec czerwca ubiegłego roku otworzył pierwszy format sklepowo-gastronomiczny pod marką „ORLEN w ruchu” w Warszawie, a w sumie będzie ich 900. Do 2030 roku Koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do ok. 5 mld zł rocznie. Nie informujemy natomiast o szczegółowych danych sprzedażowych osiąganych w ramach poszczególnych segmentów” – podało biuro prasowe.

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że spółka nie zamierza już przejmować mediów. „PKN Orlen nie planuje przejmowania innych mediów. Koncentrujemy się na rozwoju posiadanych już aktywów wspierających sprzedaż, czyli spółek Sigma Bis, Ruch i Grupy Polska Press” – podano.

Źródło: „Wirtualne Media”