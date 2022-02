Gwizdy, syreny i awantura w parlamencie. Ratyfikowano umowę o współpracy obronnej z USA. Opozycja mówi o zdradzie [VIDEO]

Politycy koalicji rządzącej podkreślali w debacie, że umowa ze Stanami Zjednoczonymi oznacza poprawę bezpieczeństwa Słowacji i wyraża poparcie dla przyjętej przez kraj polityki zagranicznej. Jak zaznaczył minister obrony Jaroslav Nad’ większość państw członkowskich NATO, między innymi Polska i Węgry ma podobne porozumienia z USA.

Podpisana w ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie umowa ma m.in. umożliwić amerykańskim siłom zbrojnym korzystanie z wojskowych lotnisk Malacky i Sliacz. Pozwoli również na uruchomienie środków na rozbudowę infrastruktury słowackich sił zbrojnych. W pierwszej transzy powinno to być około 100 mln dolarów.

Debata nad ratyfikacją porozumienia, która rozpoczęła się we wtorek, była zakłócana przez partie opozycyjne. Posłowie skrajnego ugrupowania Kotlebowcy-Ludowa Partia Nasza Słowacja (LSNS) gwizdali i uruchamiali syreny podczas wystąpień swoich przeciwników politycznych. Okupowano mównicę, zasłaniając ją słowacką flagą narodową.

W odpowiedzi posłowie z ugrupowania liberalnego trzymali flagę ukraińską, którą posłowie LSNS oblewali wodą i szarpali. Ambasada Ukrainy w Bratysławie złożyła w tej sprawie oficjalny protest.

At the Slovak flag an Ukrainian flag, pour water at each others neck – vulgar insults. Slovak Parliament, during the negotiations on the “defense agreement" with the USA. Boris Kollár suspended and later reconvened the parliament. Details below ⬇️#Slovakia #Ukraina pic.twitter.com/mVXVWsWR7w

— Caution Integration (@Elbandi_) February 9, 2022