Sanitarny odwrót. Koniec masek?! Niedzielski zapowiada stopniowe znoszenie restrykcji

Sanitarny odwrót przyspiesza. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada łagodzenie covidowych obostrzeń oraz zniesienie wymogu noszenia masek w pomieszczeniach zamkniętych. Nie nastąpi to jednak zbyt prędko.

Niedzielski udzielił wywiadu „Faktowi”, w którym prognozuje dalszy przebieg piątej fali koronawirusa oraz napomina o zniesieniu obostrzeń.

– W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszeniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest realną perspektywą znoszenia restrykcji – powiedział Niedzielski.

Dopytywany, czy oznacza to, że nie będzie limitów i obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, szef MZ dodał, że będzie zalecał, by osoby, które czują, że dotknęła je jakaś infekcja, nosiły maseczki.

– Zostaną one z nami, ale nie na zasadzie obowiązku, tylko rekomendacji. Myślę, że to będzie istotna prewencja, zwłaszcza w takich miejscach jak transport publiczny – powiedział.

Wspomniał także o możliwym skróceniu nauki zdalnej oraz skróceniu izolacji i kwarantanny do siedmiu dni dla wszystkich. Obecnie z przywileju krótszego zamknięcia w domach korzystać mogą tylko wybrane grupy społeczne. Niedzielski rozważa także rezygnację z kwarantanny dla osób, które są podejrzane o zakażenie wirusem, czyli miały gdzieś kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa.