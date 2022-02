Cóż za zwrot akcji! „Dziennikarz medyczny” TVP Info szokuje [VIDEO]

„Minister pandemii” Adam Niedzielski zmienił narrację ws. mniemanej pandemii. To zaś pociągnęło za sobą także inne następstwa. Zwrot widoczny jest już w TVP. „Dziennikarz Medyczny Roku 2021” Adam Giza nie „testuje” już masek na wizji, a mówi, że można już luzować koronarestrykcje.

Kolejna odsłona covidowej propagandy. Dziennikarz TVP Adam Giza, który dał się poznać jako pandemiczny ekspert, tym razem chwali luzowanie koronarestrykcji. Internauci nie mieli dla niego litości.

– Wydaje mi się, że idziemy w dobrą stronę i powoli można powiedzieć o takim przesileniu piątej fali, a szóstej nie widać. I to by było dobrze, żeby się nam nie pojawiła – mówił pandemiczny ekspert z szeregów TVP w „Pytaniu na śniadanie”.

– Ale cudzysłów stawiam, jako nie lekarz, nie wirusolog. Z moich obserwacji – zastrzegł „przezornie” Giza.

Później zamieścił nagranie na Twitterze. „Co myśle o luzowania? Uważam, że C19 powoli stanie się chorobą endemiczną. Wysoki poziom wyszczepienia w wielu krajach pokazuje, że pandemia zwalnia. W PL mamy gorszy wynik szczepień ale też sporo osób po chorobie(z przeciwciałami).Ostrożnie możemy luzować i obserwować!” – napisał.

„Dziennikarz Medyczny”

Internauci nie mieli jednak litości dla „Dziennikarza Medycznego Roku 2021”, który to tytuł przyznało Gizie Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.

Nagroda „Medyczny Dziennikarz Roku” motywuje do dalszej ambitnej pracy! Obiecuje dać z siebie wszystko! @tvp_info dziękuje za wsparcie! @WiadomosciTVP @TVP pic.twitter.com/Nv7Gl6XFHh — Adam Giza (@adam_giza) January 21, 2022

Dyplom dotarł! Najważniejszy, od czasów kiedy byłem Wicemistrzem Polski w triathlonie i reprezentowałem nasz kraj na Mistrzostwach Europy.Oby w tym roku dość o COVID-19, więcej o ogólnej medycynie! Dziękuje za wsparcie @OlechowskiJarek @KurskiPL @LukaszBednarz @TVP @tvp_info pic.twitter.com/1rahrsyqxt — Adam Giza (@adam_giza) January 26, 2022

„Niewdzięcznicy” i „foliarze”

„A teraz, chłopie, powiedz nam, co rozumiesz pod pojęciem «endemiczna»” – zakpiła Małpa w zielonym.

A teraz, chłopie, powiedz nam, co rozumiesz pod pojęciem "endemiczna"😎 https://t.co/wmK2oMKpjm — Małpa w zielonym🇵🇱 (@malpawzielonym) February 10, 2022

„Mistrzowie fałszu i obłudy teraz będą odkręcać te kłamstwa” – skwitowała Luiza.

Mistrzowie fałszu i obłudy teraz będą odkręcać te kłamstwa. https://t.co/46v99KYXVF — Luiza (@Luiza08050533) February 10, 2022

„Wiatr wieje w inną stronę, chorągiewki się obracają. Ale my nie zapomnimy wam chorągiewki ogromu kłamstw i tragedii w czasie pandemii. Będziemy pamiętać na zawsze” – zapewnił Tomasz Górski.

Wiatr wieje w inną stronę, chorągiewki się obracają. Ale my nie zapomnimy wam chorągiewki ogromu kłamstw i tragedii w czasie pandemii. Będziemy pamiętać na zawsze. https://t.co/SEWtDBP9qN — Tomasz Górski (@TStGorski) February 10, 2022

„I cyk wajcha przestawiona” – skomentował Alfred Hugecock.

„Ja bym tetaz przykrecił śrubę tym wszystkim s…, zamordystom !!!” – napisał Żmijo_jadek.

Ja bym tetaz przykrecił śrubę tym wszystkim s…, zamordystom !!! https://t.co/8ANY7W8Daj — 🇵🇱Żmijo_jadek🇵🇱 (@Arminiusz) February 10, 2022

„Ekspert pozwolił na luzowanie” – podsumował Porucznik Rżewski.

Ekspert pozwolił na luzowanie. https://t.co/wacqzAhsO2 — Porucznik Rżewski (@wgglc80) February 10, 2022

Nie wszystkim jednak przyzwolenie „Dziennikarza Medycznego Roku 2021” wystarczyło. „Kiedy osobowość roku, reumatolog z Płońska, @bfialek napisze że to już koniec?” – dopytywał Henryk Portier.

Kiedy osobowość roku, reumatolog z Płońska, @bfialek napisze że to już koniec? https://t.co/mfJ1rKyTA8 — Henryk Portier 🇵🇱 (@PortierHenryk) February 10, 2022

„Przyszły minister zdrowia” – wieszczył EjKrzychu.

Szpagat i „nauka”

W swoim stylu to „medialne zdarzenie” skomentował także publicysta Rafał Otoka-Frąckiewicz. „Nowe wytyczne #BigPharma rozesłane na posterunki covidowe. Jeszcze miesiąc i ten sam gość będzie ganił ludzi w maseczkach za histerię i sianie paniki. :) #COVID19” – skwitował.

Nowe wytyczne #BigPharma rozesłane na posterunki covidowe. Jeszcze miesiąc i ten sam gość będzie ganił ludzi w maseczkach za histerię i sianie paniki. :) #COVID19 https://t.co/nwYVRSiy2V — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) February 10, 2022

Giza obruszył się i oświadczył, ze od żadnej firmy farmaceutycznej podczas pracy w TVP nie dostał ani złotówki. I zagroził pozwem.

„Nigdy w trakcie pracy w TVP, nie dostałem, wziąłem ani złotówki od firmy farmaceutycznej! Dalsze komentarze w tym stylu spowodują skierowanie drogi na inną ścieżkę! Zasadzone odszkodowanie przekaże wtedy tzw. BigPharmie z Twoim cudownym zdjęciem ;)” – odgryzł się Giza.

„Primo nie jesteśmy na TY.

Secundo zna Pan pojęcie «pożytecznego idioty»?

Życzę miłego dnia” – skwitował Otoka-Frąckiewicz. Panowie jeszcze chwilę wymieniali się „uprzejmościami”.

Primo nie jesteśmy na TY.

Secundo zna Pan pojęcie "pożytecznego idioty"?

Życzę miłego dnia. — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) February 10, 2022

„Korespondując z Panem pojęcie/ definicje «idiota» znam co raz lepiej…dziękuje za wskazanie kierunku! czy ma coś wspólnego z pożytecznością ? Na to potrzebuje jeszcze wymienić z Panem kilka wersów!” – dodał Giza.

„Szanowany Panie. Cieszy mnie bardzo, że pogłębia Pan swoją wiedzę. Z przyjemnością będę śledził Pana postępy w najbliższych tygodniach. :) Ich kierunek już dziś widać jak na dłoni :) Serdeczności. :) #szpagat” – ironizował Otoka-Frąckiewicz.

Szanowany Panie. Cieszy mnie bardzo, że pogłębia Pan swoją wiedzę. Z przyjemnością będę śledził Pana postępy w najbliższych tygodniach. :) Ich kierunek już dziś widać jak na dłoni :) Serdeczności. :) #szpagat — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) February 10, 2022

„Również zamiast tracić czas,powinien Pan postawić na rozwój własnej wiedzy! Tego z serca życzę! Mam nadzieje, że na TT będzie ten proces widoczny! Szkoda aby tak wielki moralizator/nauczyciel/mentor, się ograniczał! Z uśmiechem serdeczności” – grzmiał „Dziennikarz Medyczny Roku 2021”.

„Bardzo Panu dziękuję i życzę dalszych sukcesów na polu zawodowym oraz gimnastycznym. :) #szpagat” – odpisał Otoka-Frąckiewicz.

Bardzo Panu dziękuję i życzę dalszych sukcesów na polu zawodowym oraz gimnastycznym. :) #szpagat — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) February 10, 2022

„Dziękuje! Również proszę pamiętać o sporcie! Sylwetka/kondycja/odporność! Każde BMI, w okolicach 30 to narażenie dla mężczyzny, który w dowodzie dawno jest za półmetkiem!” – odgryzł się Giza.

„Pan Bóg kule nosi, jak mawiała zmarła niedawno Pani @maria77864463 (Maria Nurowska – przyp. red.) :) #VooDoo :)” – skwitował Rafał Otoka-Frąckiewicz.

Pan Bóg kule nosi, jak mawiała zmarła niedawno Pani @maria77864463 :) #VooDoo :) — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) February 10, 2022

Giza vs. Giza

Jeden z internautów przypomniał też Gizie jego własne słowa, które padły niespełna miesiąc temu – 19 stycznia.

„Egoisto, wolący „brednie” nie naukę! Polska ogonem UE w liczbie szczepień (57%) wstyd! Polska po Rosji liderem rankingu zgonów☹Nie używaj argumentu, że Hiszpanie zmniejszają restrykcje – 81% wyszczepienia! Przez niezaszczepionych – ogrom problemów i masa zgonów;(„ – grzmiał wówczas na Twitterze.

Dziennikarz jednak raczył odnieść się do tego wątku i stwierdził, że „zmienia się wiedza o wirusie”.

„W przypadku pandemii każdy dzień ma znaczenie! Polska dalej ma powód do wstydu jeżeli chodzi o poziom szczepień. Tutaj nic się nie zmienia! Zmienia się wiedza o wirusie. Jest szansa, że Omicron nie będzie tak zjadliwy jak Delta – można podjąć próbę luzowania!Z opcją kroku wstecz!” – napisał.

W przypadku pandemii każdy dzień ma znaczenie! Polska dalej ma powód do wstydu jeżeli chodzi o poziom szczepień. Tutaj nic się nie zmienia! Zmienia się wiedza o wirusie. Jest szansa, że Omicron nie będzie tak zjadliwy jak Delta – można podjąć próbę luzowania!Z opcją kroku wstecz! — Adam Giza (@adam_giza) February 10, 2022

„Pan Expert Giza” i widzowie TVP

Rafał Otoka-Frąckiewicz przypomniał tu jednak słowa lekarki, która odkryła omikrona. „Jest szansa, że Pan Expert @adam_giza poinformuje widzów TVP, że omikron od początku opisywany był jako mało groźny, a lekarka która go odkryła była zastraszana?” – pytał retorycznie publicysta.

„Powiedziano mi, żebym nie mówiła publicznie, że to łagodna choroba. Odmówiłam” – zacytował słowa lekarki, załączając link.

Jest szansa, że Pan Expert @adam_giza poinformuje widzów TVP, że omikron od początku opisywany był jako mało groźny, a lekarka która go odkryła była zastraszana? "Powiedziano mi, żebym nie mówiła publicznie, że to łagodna choroba. Odmówiłam."

https://t.co/bkp7Q2eiD3 https://t.co/BRHRzElltP — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) February 10, 2022

„No i ten wstyd co do poziomu szczepień, mającym wpływ na zgony, też jakoś nie współgra z oficjalnymi statystykami. Panie @adam_giza, jako człowiek Nauki oczywiście pokaże Pan to w swoich naukowych programach?” – zadał kolejne trudne pytanie Otoka-Frąckiewicz.

No i ten wstyd co do poziomu szczepień, mającym wpływ na zgony, też jakoś nie współgra z oficjalnymi statystykami. Panie @adam_giza, jako człowiek Nauki oczywiście pokaże Pan to w swoich naukowych programach? pic.twitter.com/Dolee0UW5L — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) February 10, 2022

Źródła: Twitter/NCzas