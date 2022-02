Wielkie wydarzenie w Warszawie! Braun, Ziemkiewicz, Michalkiewicz i premiera filmu „Jedwabne. Historia Prawdziwa” [VIDEO]

Już w sobotę 26 i niedzielę 27 marca w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbędzie się 30. rocznica powstania „Najwyższego Czas-u″, która pierwotnie miała się odbyć w 2020 roku. Obecni będą m.in. Rafał Ziemkiewicz, Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke, Stanisław Michalkiewicz, a drugiego dnia imprezy będzie miała miejsce premiera filmu „Jedwabne. Historia Prawdziwa” .

Na wydarzenie podczas środowej sesji pytań i odpowiedzi zaprosił redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” oraz portalu nczas.com Tomasz Sommer. Zdradził, kto pojawi się na konferencji, a także zapowiedział, iż w niedzielę 27 marca odbędzie się premiera filmu „Jedwabne. Historia Prawdziwa”.

Wielkie wydarzenie w Warszawie

– Robimy trzecie podejście do 30. rocznicy „Najwyższego Czas-u!” i to podejście będzie miało miejsce 26 i 27 marca, czyli za mniej więcej sześć tygodni – powiedział Sommer. Redaktor naczelny portalu nczas.com dodał, że „jeśli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam”.

– Będziemy robić zrzutkę tradycyjnie na to. Oczywiście te osoby, które (wpłaciły – przyp. red.) – zwłaszcza podczas pierwszej zrzutki, która trwała tam chyba z tydzień, zanim okazało się, że to wszystko jest niemożliwe do zrobienia z uwagi na Covida – to te wszystkie osoby zachowują swoje prawa – podkreślił.

– Natomiast wszystkie inne są serdecznie proszone o współpracę – dodał Sommer.

Goście i premiera filmu

– Już mamy potwierdzenie od Rafała Ziemkiewicza uczestnictwa, od redaktora Michalkiewicza, od Sławomira Mentzena – wymieniał Sommer. – Będzie Grzegorz Braun, będzie Janusz Korwin-Mikke, a w niedzielę (27 marca – przyp. red.) proszę państwa będzie premiera filmu.

– Impreza się zaczyna zbliżać, więc proszę sobie rezerwować czas – powiedział Sommer. Wydarzenie odbędzie się w dawnej Centralnej Bibliotece Rolniczej, której obecna nazwa (od 2019 roku) to Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

– Będziemy informować szczegółowo – podsumował ten wątek redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u”.