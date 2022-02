Duszą się, mają problemy z sercem, umierają. To już nie pojedyncze przypadki. Z piłkarzami dzieje się w tym roku coś dziwnego

Lista piłkarzy, którzy cierpieli na problemy z sercem lub nawet umarli tylko w tym roku jest przerażająco długa. Media głównego nurtu nie poruszają tego tematu i nikt nie docieka prawdy o tym, co dzieje się z zawodnikami na całym świecie.

Główne media zupełnie nie interesują się tematem nagłych problemów zdrowotnych, które dotykały piłkarzy w zeszłym i obecnym roku. Tylko niewielką część z nich można wytłumaczyć znaną chorobą lub wiekiem zawodników.

W wielu przypadkach problemy pojawiły się nagle i niespodziewanie. Niestety, długa jest lista zgonów piłkarzy na całym świecie.

Choć serwisy coraz częściej są zmuszone do pisania o zawodnikach, którzy albo odeszli z tego świata, albo muszą kończyć karierę z powodu problemów ze zdrowiem, to rzadko kiedy zadawane jest pytanie o przyczynę tego, co zaczęło się nagle dziać w ciągu ok. ostatnich dwóch lat.

Problemy zdrowotne i zgony piłkarzy w styczniu i lutym 2022 roku

Assare Seare (36 lat), piłkarz Folgore Maiano z Ghany i grający we Włoszech upadł i zmarł na boisku. Pomoc nadeszła, ale próby resuscytacji nie powiodły się. Niestety zmarł. Steve Finney (48 lat), trener Ullswater United Football i były piłkarz Carlisle United zmarł nagle . Nie są dostępne żadne dalsze szczegóły. Kasonga Augustin . Klub US Tshinkunku ogłosił nieoczekiwaną śmierć swojego zawodnika. Napastnik zmarł 2 lutego 2022 r. po zatrzymaniu akcji serca. Alexandros Lampis (22 lata), piłkarz Ilioupoli. Upadł po zatrzymaniu akcji serca w 5. minucie meczu z Ermionidą. Personel medyczny nie miał defibrylatora, a karetka dojechała po 20 minutach. Niestety zawodnik zmarł. Kieran Prescot (17 lat), piłkarz Parkdale Sidac Celtic. W 18 sekundzie upadł z podejrzeniem arytmii i zatrzymania akcji serca po treningu. Został reanimowany przez personel wykonujący resuscytację krążeniowo-oddechową i przewieziony do szpitala w Whiston i umieszczony w sztucznej śpiączce. 14-letni piłkarz Saint-Vincent de Brissac, niedaleko Angers (Maine-et-Loire), doznał zatrzymania akcji serca w poniedziałek, 31 stycznia, o godzinie 13:30 na boisku piłkarskim. Po zatrzymaniu krążenia i oddychania został szybko uratowany przez pobliskiego strażaka-ochotnika, który miał defibrylator. Został przewieziony do szpitala Angers. Rafa Marín (19 lat), środkowy obrońca Realu Madryt Castilla, przewrócił się trzymając się za klatkę piersiową, upadł na ziemię z wyraźnymi oznakami duszności i bólu w klatce piersiowej i wycofał się z meczu. Lee Burge (29 lat), piłkarz Sunderlandu, wykluczył grę na pięć tygodni z powodu „zapalenia serca”. Kierownik zespołu Sunderland, Lee Johnson, zasugerował, że szczepienie przeciw Covid może być przyczyną problemów z sercem. Piłkarz Alfie Nunn (35 lat) zasłabł nagle w wyniku zatrzymania akcji serca podczas meczu piłki nożnej w Dubaju. Grał w kilku klubach w Anglii, ale kilka lat temu przeniósł się do Dubaju. Alan Mellouët (26 lat) nagle upadł na boisku z powodu zatrzymania akcji serca pod koniec treningu i zmarł pomimo szybkiej interwencji. Munther Al-Harassi (30 lat), piłkarz klubu Al-Rustaq upadł i zmarł na boisku z powodu zatrzymania akcji serca , miesiąc po tym, jak Mukhaled Al-Raqadi zmarł podczas rozgrzewki przed meczem. Munther był synem byłego gracza Ali bin Saeed bin Masoud Al-Harassi. Adam Ounas (25 lat), piłkarz Napoli, nie może już grać. Trener powiedział, że badanie lekarskie wykryło anomalię w sercu. Alberto Torrecilla, piłkarz drużyny młodzieżowej Deportivo Avance, upadł z powodu nagłego zatrzymania akcji serca i zmarł. Jamie Vincent (46 lat), były piłkarz, zmarł nagle z powodu zatrzymania akcji serca. Patricio Guaita (22 lata) rozpoczął przedsezonowe treningi dla swojego klubu, kiedy zaczął źle się czuć po ćwiczeniach fizycznych. Pomógł mu personel medyczny, ale zmarł kilka godzin później. Kerim Arslan (29 lat), piłkarz z Kolonii, zasłabł w domu po zatrzymaniu akcji serca kilka godzin po treningu i zmarł . Objawy: ból w ramieniu i klatce piersiowej, następnie upadł i umarł. Mateus Cavichioli (34 lata), piłkarz América Mineiro MG. Lekarz klubowy wykrył problem z sercem, ale poprzedni lekarze nie wykazywali żadnych problemów. Zdiagnozowano tętnicę zatkaną przez skrzepy krwi. Alphonso Davies (21 lat), piłkarz Bayernu Monachium. Canada Soccer donosi, że Davies został wykluczony z trzech turniejów kwalifikacyjnych Kanady do Mistrzostw Świata w styczniu i lutym 2022 roku. Diagnozę zapalenia mięśnia sercowego potwierdził menedżer Bayernu Julian Nagelsmann. Jader Cezario de Oliveira (21 lat) zasłabł z powodu zatrzymania akcji serca i zmarł podczas rekreacyjnego meczu piłki nożnej z przyjaciółmi. Serbegeth „Shebby” Singh (61 lat), były piłkarz Malezji, zmarł niespodziewanie z powodu zatrzymania akcji serca podczas jazdy na rowerze . Aaron Astudillo (21 lat), piłkarz Deportes Melipilla, podczas meczu towarzyskiego doznał bólu w klatce piersiowej i objawów zatrzymania akcji serca. Otrzymał szybką pomoc . Amir Abou Aiana (18 lat) upadł na ziemię z zatrzymaniem akcji serca na boisku piłkarskim. Podjęto próbę resuscytacji i wezwano karetkę. Zmarł wkrótce po przybyciu do szpitala . Pedro Henrique Oliveira da Silva Souza (15 lat), piłkarz Revelation, upadł po turnieju piłkarskim, walcząc o oddech. Otrzymał leczenie szpitalne, ale później doznał zatrzymania akcji serca i zmarł . Isaías (17 lat), piłkarz Flamengo de Piauí w Teresinie, powiedział swoim kolegom z drużyny podczas biegu, że odczuwa dyskomfort. Zwolnił, po czym podszedł do ławki, gdzie upadł. Medycy próbowali go reanimować, ale zmarł . Filip Turk (22 lata), piłkarz FC Zaprešić. Kolejny młody chorwacki piłkarz zmarł nagle , miał zaledwie 22 lat. Jamie Hoye (23 lat), piłkarz Oxford Sunnyside FC, niespodziewanie zmarł w domu 9 stycznia 2022 roku. Nie podano dalszych szczegółów. Harley Balic (25), piłkarz australijski. Były pomocnik Fremantle i Melbourne Harley Balic zmarł w wieku 25 lat . Herbert Afayo (21 lat), piłkarz Lugazi, zasłabł z powodu zatrzymania akcji serca na boisku na boisku Geregere Safi Playground w Lugazi w dystrykcie Buikwe. Został reanimowany i przewieziony do miejscowego szpitala, ale zmarł przed dotarciem do szpitala . Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną było zatrzymanie akcji serca . Cierpiał na malarię na kilka tygodni przed meczem. Mathieu Léonard (44 lata) doznał udaru mózgu podczas biegania i zmarł . Didier Ceulemans (37 lat), piłkarz FC Marbaisien, zmarł nagle zaledwie miesiąc po tym, jak dowiedział się, że jest chory. Mówiono, że przyczyną jest rak. Oisin Fields (30 lat), gaelicki piłkarz, upadł i zmarł podczas gry w piłkę z przyjaciółmi, a jego śmierć wstrząsnęła jego lokalną społecznością. Antonio Cassano (39 lat), dwukrotnie zaszczepiony były piłkarz Realu Madryt, został przewieziony do polikliniki San Martino w Genui na kilka dni leczenia i został odesłany do domu, aby kontynuować leczenie. Zmarł Niall Sammon, gaelicki piłkarz Caltra GAA.

To wyłącznie piłkarze, a problemy ze zdrowiem zgłaszają również inni sportowcy. W dodatku mowa tu jedynie o dwóch miesiącach bieżącego roku.

