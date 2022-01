Omdlenia, duszności, zawały i zgony. Coś niepokojącego dzieje się w świecie sportu

Coś niepokojącego dzieje się w świecie sportu i nie jest to już temat opisywany jedynie przez portale śledzące teorie spiskowe. Ostatnimi czasy trudno o tydzień, w którym nie byłoby informacji o sportowcu z problemami zdrowotnymi. Bardzo często słyszy się o problemach z sercem, kondycją czy oddechem. Niestety często pojawiają się także informacje o zgonach.

Bardzo często piszemy o problemach zdrowotnych piłkarzy. Cała Polska żyła informacją, że Piotr Zieliński, piłkarz polskiej reprezentacji narodowej i jedna z gwiazd Napoli, w jednym z meczy Serie A musiał przedwcześnie zejść z boiska. Piłkarz zaczął odczuwać problemy z oddychaniem, co zaniepokoiło go i sztab medyczny drużyny. Dzień wcześniej takie same problemy miał Victor Lindelof z Manchesteru United. On również zgłosił problemy z oddychaniem i musiał wcześniej zejść z boiska. Również w tym przypadku nie wiadomo, co może być powodem kłopotów sportowca.

To nie są dwa odosobnione przypadki. Problemy z oddychaniem w trakcie listopadowego starcia w Lidze Mistrzów z Realem Madryt miał również Adama Traore z Sheriffa Tyraspol. Malijczyk w 77. minucie gry padł na murawę trzymając się za klatę piersiową. Potrzebował pomocy służb medycznych.

30 października w 40. minucie spotkania z Deportivo Alaves na murawę padł Sergio Aguero. Argentyńczyk odczuwał zawroty głowy i nieznośny dyskomfort w klatce piersiowej, uniemożliwiający swobodne oddychanie. Kilka tygodni później media rozpisywały się o tym, że Aguero ma zakończyć karierę, bo uprawianie sportu na profesjonalnym poziomie stanowi dla niego realne zagrożenie. U sportowca zdiagnozowano arytmię.

Ciekawy zbieg okoliczności, bo arytmię zdiagnozowano także u Kingsleya Comana z Bayernu Monachium. On również miał narzekać na duszności.

Kolejny przypadek to John Fleck. 30-latek zasłabł w końcówce meczu Reading z Sheffield United. Przez 10 minut Szkotowi podawano tlen, a ostatecznie przewieziono go do szpitala.

W ten dziwny trend wpisują się także podobne przypadki Charliego Wyke’a, Emila Palssona, Ryana Bowmana, Khoumy Babacary i wielu, wielu innych. Dziwne problemy zdrowotne mają nawet najmłodsi zawodnicy, czego przykładem jest zaledwie 17-letni Dylan Rich, który przeszedł atak serca w trakcie meczu młodzieżowego Pucharu Anglii między West Bridgford Colts i Boston United.

Także u Alphonso Daviesa, czołowego piłkarza Bayernu Monachium, wykryto zapalenie mięśnia sercowego. Kolega Roberta Lewandowskiego będzie musiał zawiesić treningi na jakiś czas.

Problemy z sercem ma także 19-letni napastnik Juventusu. Marco Da Graca przejdzie operację serca. U zawodnika zdiagnozowano bowiem arytmię serca. Stopniowy powrót do gry będzie dla niego możliwy po 30 dniach.

Mniej szczęścia miał 16-letni Jony Lopez z Paragwaju, którego zawał zabił w czasie meczu. To niestety nie jedyny przypadek śmierci na boisku z powodu zawału.

Podobna tragedia wydarzyła się również na polskim podwórku. Po jednym ze spotkań młodzieżowej drużyny Znicza Pruszków nagle zmarł 13-letni piłkarz Karol Setniewski.

Nie tylko piłkarze. Problemy zdrowotne i zgony w świecie sportu

Problemy zdrowotne, które pojawiły się nagle, albo przedwczesne i niespodziewane zgony są plagą nie tylko w footballu, ale w całym świecie sportu.

Pod koniec roku 2021 informowaliśmy z przykrością o śmierci Michała Rokickiego, który odszedł w wieku 37 lat. Olimpijczyk reprezentował Polskę w Pekinie.

Na początku tego roku pisaliśmy o sprawie szwajcarskiej lekkoatletki – Fabienne Schlumpf, która musi zawiesić karierę z powodu zapalenia mięśnia sercowego. Schlumpf niedawno przyjęła trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Znane są przypadki, że po preparacie występowały przypadki zapalenia mięśnia sercowego, o czym informowali oficjalnie sami producenci oraz Europejska Agencja Leków. Czy tak było w przypadku Szwajcarki Schlumpf – nie wiadomo, nie potwierdzono tego.

Niedługo potem kolejna szwajcarska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach sprinterskich, Sarah Atcho poinformowała w mediach społecznościowych, że cierpi na zapalenie osierdzia. Jak sama mówi, poczuła się gorzej kilka dni po przyjęciu trzeciej dawki szczepionki.

To dopiero początek roku. Miejmy nadzieję, że ta fala w końcu się zatrzyma, ale póki co 2022 nie zapowiada się optymistycznie.

Źródło: NCzas