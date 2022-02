ORKA w TVN24. Dziambor OSTRO do PiS: Idziecie w stronę realizacji programu gospodarczego partii Razem [VIDEO]

Przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji, poseł Artur Dziambor, był w niedzielę gościem programu „Kawa na Ławę″ w TVN24. Tam w ostrych słowach skomentował tzw. Polski Ład.

Oprócz posła Dziambora, gośćmi Konrada Piaseckiego byli: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Urszula Pasławska, Jarosław Sellin, Bartosz Arłukowicz i Łukasz Rzepecki.

„Tezy propagandowe”

– Dwa komentarze do wypowiedzi ministra Selina, który tutaj przedstawił nam tezy propagandowe ze szkolenia wewnętrznego i powiedział, że to jest bardzo dobry program, a następnie powiedział o tym, jak to wprowadzili bohatersko kwotę wolną – zaczął Dziambor.

– Panie ministrze, Wy nie wprowadziliście kwoty wolnej, Wy ją zlikwidowaliście w rzeczywistości. Wprowadziliście 9-procentową składkę zdrowotną, która sprawia, że do 30 tysięcy jak się zarobi, to trzeba ją płacić – powiedział. I wskazał, że „wcześniej było 1,25 procenta”.

– Powyżej 30 tysięcy mamy już 26 procent podatku, a powyżej 120 tysięcy mamy 41 procent podatku – kontynuował poseł Konfederacji. – Idziecie w stronę realizacji programu gospodarczego partii Razem i może dlatego właśnie lewica w tym momencie nie ma racji bytu, bo żeście jej ukradli cały program gospodarczy.

„Tego nie da się naprawić”

– Panu Rzepeckiemu powiedziałbym, że tam są teraz wybitni fachowcy, którzy zajmują się tym programem. Pani Semeniuk i pan Patkowski będą się zajmowali naprawianiem „Nowego Ładu” – przypomniał Dziambor i dodał, iż „tego się naprawić nie da”.

– To tak naprawdę należałoby wyrzucić do kosza, tylko to też nie jest zgodne z prawem niestety, bo tego typu program nie może zostać wyrzucony do kosza w taki sposób, że np. za tydzień na posiedzeniu Sejmu uchwalamy, że jednak anulujemy to, co zrobili – wskazał polityk.

Morawiecki do dymisji

– Powinien się oczywiście premier Morawiecki podać do dymisji, bo nikogo nie interesuje pan Kościński, którego mało kto widział, czy wiceminister finansów, który był odpowiedzialny za „Nowy Ład”, którego w ogóle mało kto nazwisko zna – podkreślił Dziambor.

– I rzeczywiście okazuje się, że ten program był tak doskonały, że trzeba było tych dwóch ludzi zdymisjonować, co jest już jakąś groteską – dodał.

– Tylko poza tymi tarciami politycznymi najważniejsze jest to, co się dzieje na dole, czyli u ludzi. Ludzi, którzy widzą poza tym „Nowym Ładem”, który my nazywamy od samego początku „Nowym Wałem”, gigantyczne wzrosty cen – zauważył poseł Konfederacji.

– I te gigantyczne wzrosty cen niestety przebiją wielokrotnie te „dobrodziejstwa”, które „Nowy Ład” tym ludziom da, przez to, że zostaną przetransferowane pieniądze od klasy średniej do klasy ludzi, którzy zarabiają poniżej tego, co sobie Prawo i Sprawiedliwość wyimaginowało jako klasa średnia, bo ja słyszałem, że klasa średnia to są Ci co zarabiają średnią krajową, a pan Patkowski powiedział nawet, że klasa średnia w Polsce to jest taka, co dostaje 4 tysiące miesięcznie, co jest już całkowitym odlotem – podsumował Artur Dziambor.

Zobacz więcej: