Osunął się na murawę podczas meczu. Nowe informacje o stanie zdrowia 23-letniego piłkarza [VIDEO]

Pojawiły się nowe informacje ws. 23-letniego zawodnika Tarnovii Tarnów, Tomasza Galasa, który podczas sparingu z Wisłoką Dębica zasłabł na murawie. Drużyna nagrała filmik, w którym przekazała wiele słów wsparcia swojemu piłkarzowi.

Przypomnijmy, że dramatyczne sceny rozegrały się w środę 9 lutego po godz. 19 na Euroboisku w Dębicy. W 28. minucie jeden z zawodników Tarnovii Tarnów niespodziewanie osunął się na murawę. 23-letni Tomasz Galas nie miał kontaktu z żadnym innym zawodnikiem.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, a na murawie przystąpiono do reanimacji piłkarza.

– To wyglądało jakby chciał przykucnąć i w pewnej chwili przewrócił się do tyłu, padając na murawę. Sędzia od razu to zauważył i przerwał grę. Wszyscy ruszyli na pomoc – relacjonował Andrzej Klich, kierownik drużyny z Tarnowa.

W akcji ratunkowej uczestniczyli zarówno członkowie zespołu gości, jak i gospodarzy. Karetka pogotowia pojawiła się na miejscu po około 12 minutach. – Pani doktor z karetki kazała wszystkim podziękować za podjęcie akcji ratunkowej, bo u zawodnika doszło do zatrzymania krążenia – dodał Klich.

23-latek trafił do szpitala – najpierw w Dębicy, gdzie wykonano mu m.in. tomografię, która jednak nie wykazała nic niepokojącego.

W nocy z 9 na 10 lutego podjęto decyzję o przeniesieniu piłkarza na oddział intensywnej terapii w szpitalu św. Łazarza w Tarnowie, gdzie utrzymywano go w stanie śpiączki farmakologicznej.

– Tomek został przewieziony do szpitala w Tarnowie. Jest w śpiączce farmakologicznej i jego stan jest stabilny. Lekarze nie wiedzą jeszcze co z nim jest i go nie wybudzają. Jeszcze w Dębicy zrobiono tomografię. Nic niepożądanego nie wykazała – przekazał mediom niedługo po zdarzeniu Klich.

Teraz pojawiły się nowe informacje o stanie zdrowia zawodnika. Na stronie MKS Tarnovia 1909 na Facebooku przekazano „dobrą wiadomość”. „Tomek Galas czuje się lepiej” – czytamy.

„Tomku! Drużyna Tarnovii jest z Tobą! Wracaj do zdrowia!” – napisano. Załączono także film, w którym zawodnicy i kierownik drużyny życzą 23-latkowi powrotu do zdrowia i zapewniają, że zespół na niego czeka.

CZYTAJ TAKŻE: Kolejny dramat na boisku. 23-latek osunął się na murawę. „Lekarze nie wiedzą jeszcze, co z nim jest”

Źródła: NCzas/dziejesienapodkarpaciu.pl/Facebook/MKS Tarnovia 1909