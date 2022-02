W co grają Amerykanie? Krzysztof Bosak o polityce USA na Ukrainie [VIDEO]

Krzysztof Bosak był jednym z gości Bogdana Rymanowskiego w programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Poseł Konfederacji mówił m.in. o amerykańskiej polityce informacyjnej na Ukrainie.

Rymanowski zauważył, że władze ukraińskie „tak naprawdę tonują histerię, mówią, żeby nie wpadać w panikę itd.”. – Więc pytanie co tu się dzieje? – zapytał dziennikarz.

Czytaj więcej: Ukraina: Zachować spokój, nie panikować

Prymat w wojnie informacyjnej

– Mamy do czynienia po prostu z zupełnie różnymi strategiami i celami informacyjnymi. Wydaje mi się, że Amerykanie celowo prowadzą politykę informacyjną po pierwsze przekazywania, i sojusznikom, i mediom, informacji wywiadowczych – zaczął Krzysztof Bosak.

– Jak widzimy wiele z tych informacji się potwierdziło, dlatego że początek przekazywania informacji wywiadowczych przez amerykanów to był listopad i to co wtedy było wiedzą jeszcze wywiadowczą, jest wiedzą powszechną – dodał.

Poseł Konfederacji wyjaśnił, że ma na myśli „mobilizację wojsk rosyjskich i ich przygotowywanie do ewentualnej inwazji”.

– Natomiast, jeżeli chodzi o podawanie takich szczegółów, mi się wydaje, że Amerykanie po prostu próbują uzyskać coś w rodzaju prymatu w wojnie informacyjnej, tzn. nie pozwolić narzucać agendy informacyjnej mediom Rosji – zauważył poseł.

Bosak podkreślił, że Rosja jest w tym „dosyć sprawna” i „zawsze potrafiła dominować i w pewien sposób sprawić, żeby media zachodnie tańczyły, tak jak Putin czy Kreml, im zagra”.

– Tym razem Amerykanie próbują przejąć pałeczkę i wydaje mi się, że część informacji to są po prostu takie wrzutki, które mają prowokować Rosjan do jakiejś reakcji. Czy to się opłaci? Zobaczymy – podsumował ten wątek polityk.

Poseł @krzysztofbosak na temat amerykańskiej polityki informacyjnej na Ukrainie pic.twitter.com/6QUpBtspCG — Wolność__Słowa (@WolnoscO) February 13, 2022

