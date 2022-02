Będzie wojna na Ukrainie? Korwin-Mikke w TVP Info: Putin jest w sytuacji bardzo głupiej [VIDEO]

– Proszę zwrócić uwagę na to, że Prezydent Rosji jest w sytuacji bardzo głupiej – mówił, w programie „Minęła 20″ na antenie TVP Info, poseł Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke.

Korwin-Mikke był jednym z gości programu „Minęła 20″ w niedzielę 13 stycznia. Wśród tematów poruszanych w programie były sprawy związane z potencjalną wojną ukraińsko-rosyjską.

„Nie ma takiego interesu”

– Nie wierzę w to, że Włodzimierz Putin zaatakuje Ukrainę, bo to byłaby z jego strony głupota. Ja nie wierzę w jego dobre intencje, tylko po prostu w jego interes – zaczął Korwin-Mikke i dodał, że „on nie ma takiego interesu”.

– Państwa zachodnie powiedziały mu, jak chcesz to bierz sobie tę Ukrainę, my wycofujemy swoich żołnierzy, żadnej wojny nie będzie, nałożymy sankcje, nałożymy bo musimy, oczywiście to jest Pana strefa wpływów, ale oczywiście Pan się musi liczyć z wszelkimi konsekwencjami – kontynuował poseł Konfederacji.

„Prezydent Rosji jest w sytuacji bardzo głupiej”

– Otóż co nastąpi? Jutro, czyli 14 zbiera się Duma i, tak jak przewidywałem, ogłosi prośbę do Prezydenta, żeby uznał niepodległość Ługańskiej i Donieckiej Republiki albo – to jest o wiele gorsze – może poprosić o przyłączenie Noworosji – dodał.

– I teraz jest pytanie, jak zareaguje na to Ukraina? Bo proszę zwrócić uwagę na to, że Prezydent Rosji jest w sytuacji bardzo głupiej. Zachód się na jego blef nie nabrał, nie przestraszył, nie uznał zasady, że on może tam sobie komuś narzucać i teraz on musi albo wejść na Ukrainę albo coś zrobić – wskazał wolnościowiec.

– Coś musi zrobić, nie może zebrać te wojska, które stały tam dwa miesiące i nic, prawda? Więc on musi uznać te dwie republiki. Zobaczymy jak zareaguje na to Ukraina. Wielka Brytania wzywa Ukrainę do wojny, wzywa Ukrainę, żeby nie ustąpiła, ale co zrobi Ukraina, to trudno powiedzieć – podsumował Korwin-Mikke.

