Pandemiczny stolik się chwieje. SZOKUJĄCE działania Pfizera i prezesa Moderny

Jak podaje portal benzinga.com, inwestorzy Moderny wyrażają obawy dotyczące niedawnej sprzedaży akcji przez samego prezesa Moderny Stéphane’a Bancela. Miał on też usunąć swoje konto na Twitterze. Tymczasem Pfizer zawiesza składanie wniosku do FDA o warunkowe dopuszczenie szprycy dla dzieci w wieku od 6. miesiąca do 5. roku życia.

Według reporterki CNBC, Meg Tirrell, która miała dotrzeć do Bancela i zasypać go pytaniami, sprzedaż akcji Moderny miała być wcześniej zaplanowana. Reporterka zaznaczyła, że każda sprzedaż jest ustalona na taką samą kwotę. Według Tirrell, dyrektor generalny Moderny sprzedaje 23 tys. akcji tygodniowo. – To było dość regularne przez cały czas trwania pandemii – mówiła dziennikarka.

– Bancel potwierdził również, że rzeczywiście usunął swoje konto na Twitterze – przekazała. W rozmowie z reporterką CNBC miał on stwierdzić, że usunął konta we wszystkich mediach społecznościowych, ponieważ po prostu „ich nie używa”.

Wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2021 Moderna ma przedstawić przed otwarciem rynku 24 lutego.

Pfizer wstrzymuje wniosek do FDA

W piątek amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) opóźniła plany zakładające szybką ścieżkę autoryzacji szprycy Pfizera i BioNTech dla dzieci od 6. miesiąca do 5. roku życia. Pierwotnie FDA planowała zrobić to już w tym miesiącu, mimo że przebadano dopiero podawanie dwóch dawek docelowo trzydawkowego preparatu. Pfizer i FDA poinformowały, że planują poczekać na wyniki uwzględniające trzecią dawkę – prawdopodobnie do kwietnia 2022 roku.

W piątek Pfizer poinformował, że poczeka ze złożeniem wniosku do FDA o warunkowe dopuszczenie do użycia preparatu dla dzieci poniżej 5. roku życia do uzyskania danych na temat szprycowania trzecią dawką w tej grupie wiekowej.

„Biorąc pod uwagę, że badanie postępuje w szybkim tempie, firmy będą czekać na dane dotyczące trzech dawek, ponieważ Pfizer i BioNTech nadal uważają, że może to zapewnić wyższy poziom ochrony w tej grupie wiekowej” – oświadczono w komunikacie.

„Firmy spodziewają się, że dane dotyczące ochrony po trzech dawkach będą dostępne na początku kwietnia” – przekazano.

„Rozszerzenie daje FDA czas na otrzymanie aktualnych danych na temat schematu dwu- i trzydawkowego, przeprowadzenie jego dokładnej oceny i ułatwienie solidnej, publicznej dyskusji” – twierdził Pfizer.

W przypadku dzieci od 6. miesiąca do 5. roku życia Pfizer testuje dawki stanowiące 10 proc. preparatu mRNA podawanego dorosłym i jedną trzecią dawek w grupie wiekowej 5-11 lat.

Co zaskakujące, w piątkowym oświadczeniu FDA przyznała, że sama poprosiła Pfizera o przedstawienie danych dotyczących tylko dwóch dawek. Przyczyną miała być niedawno narastająca „fala” omikrona i – jak stwierdzono – „zauważalny wzrost hospitalizacji najmłodszych dzieci”.

„Celem było zrozumienie, czy dwie dawki zapewniłyby wystarczającą ochronę, aby posunąć się naprzód z autoryzacją użycia szczepionki w tej grupie wiekowej” – przekazała FDA. Było to jednak posunięcie nietypowe dla agencji. Zazwyczaj bowiem to koncern farmaceutyczny ma za zadanie przedstawić dane z badań klinicznych, gdy są już gotowe – bez wcześniejszych wezwań FDA.

Ostatnio USA notują spadek pozytywnych wyników testów na koronawriusa. Główny pandemiczny doradca Białego Domu dr Anthony Fauci w ubiegłym tygodniu w rozmowie z „The Financial Times” powiedział, że USA wychodzą z „fazy pełnej pandemii Covid-19”. Z danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa wynika, że w niedzielę odnotowano spadek o 42 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia.

Spadają też akcje głównych producentów szpryc. W poniedziałek Moderna zanotowała minus 12 proc., Pfizer o 2 proc. a BioNTech o prawie 9 proc. Novavax spadło o przeszło 10 proc., a Johnson&Johnson o 1 proc. Od początku roku akcje Moderny spadły o ponad 40 proc., a trend spadkowy wciąż się utrzymuje.

Źródła: benzinga.com/cnbc.com/businessinsider.com