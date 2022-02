„Wolność tak nie wygląda”. „Konwój Wolności” wjechał do Jerozolimy. Żydzi przeciwko koronarestrykcjom [VIDEO]

Fala „Konwojów Wolności” obejmuje coraz większą liczbę państw. Zaczęło się od protestów w Kanadzie, a do tej pory podobne konwoje pojawiły się m.in. we Francji, Nowej Zelandii, a także w Izraelu.

Dziesiątki pojazdów udały się pod budynek parlamentu w Jerozolimie z punktu spotkania znajdującego się mniej więcej w połowie drogi między Tel Awiwem a Jerozolimą.

Wielu osób stało na wiaduktach i skrzyżowaniach na autostradzie, gdy przejeżdżał „Konwój Wolności”. Niektóre pojazdy były przyozdobione flagami izraelskimi i kanadyjskimi.

„Wolność tak nie wygląda”, czytamy na jednym z napisów, na którym widnieje zdjęcie dziewczynki w masce. Przed parlamentem protestujący włączyli klaksony, bili w bębny i domagali się zniesienia koronarestrykcji.

– Wszyscy zebraliśmy się tutaj dla wolności. Ponieważ już od dwóch lat cały ten świat szaleje z powodu wszystkich restrykcji i wszystkich rzeczy, które nie pozwalają nam żyć tak swobodnie, jak się urodziliśmy – powiedział Jonathan Deporto.

NOW – Convoy of trucks and vehicles arrives in #Jerusalem, Israel's capital, to protest Covid restrictions.pic.twitter.com/ExJNkfgBOk

— Disclose.tv (@disclosetv) February 14, 2022