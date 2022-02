Uciekli z Ukrainy. Zełenski wyznaczył im czas na powrót

Ukraińscy oligarchowie i biznesmeni w ostatnich dniach opuścili Ukrainę prywatnymi samolotami. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował do nich, aby w ciągu doby wrócili do ojczyzny.

Jak rozpisywały się ostatnio ukraińskie media, w miniony weekend wyleciało ok. 20 wyczarterowanych samolotów, którymi z kraju „ewakuowali” się najbogatsi. W obawie przed nadciągającą z Rosją wojną.

Wśród „uciekinierów” są m.in. Rinat Achmetow, Ihor Abramowycz czy Wiktor Pińczuk.

Achmetow – uważany za najbogatszego Ukraińca – miał polecieć do szwajcarskiego Zurychu. Z kolei milioner i polityk Abramowycz zabrał ze sobą na pokład około 50 osób i poleciał do Wiednia.

Prezydent Ukrainy Zełenski w odezwie do narodu zaapelował, aby oligarchowie w ciągu 24 godzin wrócili do kraju. Swój apel skierował także do wszystkich urzędników i polityków przebywających za granicą.

– W obliczu takiej sytuacji waszym obowiązkiem jest być z nami, z narodem ukraińskim. Dziś każdy przechodzi test na obywatela Ukrainy. Przejdźcie go godnie – zaapelował Zełenski.