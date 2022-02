Korwin-Mikke dokładnie to przewidział. Duma stawia Putina w trudnej sytuacji ws. Ukrainy

Duma Państwowa, czyli izby niższej parlamentu Federacji Rosyjskiej, wezwała prezydenta Władimira Putina do uznania niepodległości zbuntowanych, acz należących formalnie do Ukrainy, obwodów – donieckiego i ługańskiego. Stawia to rosyjskiego prezydenta w trudnym położeniu. Całą sytuację przewidział Janusz Korwin-Mikke – lider wolnościowego skrzydła Konfederacji i prezes partii KORWiN.

Na wtorkowym posiedzeniu plenarnym Dumy Państwowej Rosji przegłosowano projekt uchwały przygotowany przez Komunistyczną Partię Federacji Rosyjskiej. Posłowie Dumy domagają się uznania niepodległości samozwańczych republik.

Za przyjęciem uchwały głosowało 351 parlamentarzystów, przeciw było 16, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

– Deputowani uważają, że uznanie niepodległości republik stworzy podstawy do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa i ochrony ich mieszkańców republik przed zagrożeniami zewnętrznymi, a także do wzmocnienia pokoju międzynarodowego i stabilności regionalnej – powiedział przewodniczący izby niższej parlamentu Wiaczesław Wołodin.

– Waszyngton eskaluje napięcie, dostarcza broń na Ukrainę wraz z krajami europejskimi, Kijów nadal nie przestrzega porozumień mińskich. Wszystko to stwarza zagrożenie i ryzyko dla życia obywateli i rodaków rosyjskich mieszkających w republikach – dodał cytowany przez Ria Novosti Wołodin.

„Uznanie niepodległości tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej i Donieckiej Republiki Ludowej może udaremnić mińskie porozumienie pokojowe, do których przestrzegania Rosja się zobowiązała” – informuje agencja Reutera.

Janusz Korwin-Mikke przewidział prośbę Dumy do Putina

Co ciekawe – tę sytuację dokładnie przewidział Janusz Korwin-Mikke.

– Otóż co nastąpi? Jutro, czyli 14 zbiera się Duma i, tak jak przewidywałem, ogłosi prośbę do Prezydenta, żeby uznał niepodległość Ługańskiej i Donieckiej Republiki albo – to jest o wiele gorsze – może poprosić o przyłączenie Noworosji – mówił legendarny wolnościowiec w TVP Info.

– I teraz jest pytanie, jak zareaguje na to Ukraina? Bo proszę zwrócić uwagę na to, że Prezydent Rosji jest w sytuacji bardzo głupiej. Zachód się na jego blef nie nabrał, nie przestraszył, nie uznał zasady, że on może tam sobie komuś narzucać i teraz on musi albo wejść na Ukrainę albo coś zrobić – wskazał prezes partii KORWiN.

– Coś musi zrobić, nie może zebrać te wojska, które stały tam dwa miesiące i nic, prawda? Więc on musi uznać te dwie republiki. Zobaczymy jak zareaguje na to Ukraina. Wielka Brytania wzywa Ukrainę do wojny, wzywa Ukrainę, żeby nie ustąpiła, ale co zrobi Ukraina, to trudno powiedzieć – podsumował Korwin-Mikke.

