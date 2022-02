Klaus Schwab NAGRANY! Mówi o chipowaniu ludzi. Najpierw ubrania, potem skóra, a na końcu mózg [VIDEO]

Wywiad ukazał się w 2016 roku, a Klaus Schwab, znany niemiecki inżynier i ekonomista, a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych globalistów, mówi w nim o swojej wizji chipowania ludzi do 2021 roku.

– Najpierw wszczepimy je w nasze ubrania. A potem, możemy to sobie wyobrazić, do naszych mózgów, w naszą skórę. I na końcu może możliwa będzie komunikacja między naszymi mózgami, a światem cyfrowym – mówił w wywiadzie wizjoner.

– To, co widzimy, to rodzaj fuzji pomiędzy światem fizycznymi, cyfrowym, a biologicznym – powiedział Schwab.

WEF Founder Klaus Schwab Explains the Timetable for Microchipping Everyone by 2026

"At first we will implant them in our clothes…We will implant them in our brains or on our skin…In the end, maybe, there will be direct communication between our brain and the digital world." pic.twitter.com/w7dUCOS2Aj

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 16, 2022