Tego nie zobaczysz w TV. „Krajowi terroryści″? Nie! Oto prawdziwe oblicze protestów w Kanadzie [VIDEO]

W poniedziałek premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział wykorzystanie przepisów o sytuacjach nadzwyczajnych. Ma to zakończyć trwające w tym kraju blokady w ramach Konwoju Wolności. Polityk odsądza protestujących od czci i wiary. Jak jest naprawdę? W sieci pojawiają się wymowne filmiki z manifestacji.

Konwój Wolności w Ottawie trwa niespełna trzy tygodnie. W ubiegłym tygodniu tamtejsze władze ogłosiły stan wyjątkowy, a policja rekwirowała tysiące litrów benzyny, co miało zakończyć protest. Akcja jednak okazała się nieskuteczna. Obywatele wyszli na ulice i chodzili z pustymi kanistrami, żeby zmylić funkcjonariuszy.

Konwój pierwotnie walczył o zniesienie nakazu szczepień dla kierowców transgranicznych trucków, przerodził się w ruch społeczny przeciwstawiający się ingerencji państwa w życie prywatne. Organizatorzy konwoju potwierdzili, że nie ruszą się z miasta, dopóki wszystkie obostrzenia pandemiczne nie zostaną zniesione. Żądają też dymisji premiera Justina Trudeau, który łamie, ich zdaniem, obywatelskie prawo do demonstracji, nazywając ich „krajowymi terrorystami”.

– Jednostki próbują zablokować naszą ekonomię, naszą demokrację i codzienne życie naszych współobywateli. To się musi skończyć – stwierdził w ubiegłym tygodniu Trudeau.

Premier sięgnął też po argument „ostateczny”, czyli swastykę. – Mieszkańcy Ottawy nie zasługują na to, by być nękani we własnym sąsiedztwie, nie zasługują, by na konfrontowanie ich z nieodłączną przemocą swastyki, powiewającej na rogu ulicy, czy flagą Konfederacji – mówił dalej.

Wśród wielu działań, jakie kanadyjskie władze podejmują, by zdusić protesty, znalazły się też te mające prowadzić do odcięcia finansowania – już nie tylko poprzez zamrożenie oddolnej zbiórki. Kanadyjskie banki otrzymały bowiem polecenie przyjrzenia się rachunkom i korzystaniu z usług bankowych „wszystkich, którzy uczestniczyli w nielegalnych blokadach”.

Banki mają przekazywać informacje o wspieraniu blokad policji (RCMP) lub służbom wywiadu CSIS), będą też mogły zawieszać prowadzenie rachunków bez konieczności uzyskiwania postanowienia sądu – poinformowała wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland.

Dodatkowo rząd zaostrzy przepisy dotyczące finansowania działalności danych grup przez portale crowdfundingowe. Instytucje przetwarzające ich płatności będą obecnie musiały zarejestrować się w FINTRAC, instytucji wywiadu finansowego, przeciwdziałającej „nielegalnym finansom”. Będą też musiały informować „o wszystkich dużych i podejrzanych transakcjach”.

– Zostaliście ostrzeżeni. Jeśli twoja ciężarówka jest używana w blokadach, twoje firmowe rachunki zostaną zablokowane. Zostanie też zawieszone ubezpieczenie twojego samochodu – mówiła w poniedziałek Freeland.

Canada's Deputy Prime Minister: "If your truck is being used in these illegal blockades, your corporate accounts will be frozen, the insurance on your vehicle will be suspended." pic.twitter.com/iv1K8VDhAL — Greg Price (@greg_price11) February 14, 2022

Tymczasem z Kanady napływają filmiki z protestów, które znacząco odbiegają od głównej narracji o rzekomych „krajowych terrorystach”. Widać na nich ludzi tańczących na ulicach Ottawy, niektórzy przychodzą z dziećmi. Funkcjonariusze policji są spokojni. Nie dochodzi do drastycznych scen.

First day of emergency and no change is visible to the eye. Folks still coming in, some with their kids, see a few masked folks venturing into the protest, people dancing, cops pretty laid back, etc. A normal day under emergency in Ottawa. pic.twitter.com/uwLx8G47BP — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) February 16, 2022

Things have gotten so bad in Ottawa that I saw some masked young women dancing in one of the main block parties. They took their masks off while dancing. Clearly the virus behaves differently based on different moods. pic.twitter.com/eaR6s0kyP9 — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) February 12, 2022

The protesters in Ottawa are locked in arms and singing/dancing in the streets with smiles on their faces 🇨🇦 These are the people that Trudeau stigmatizes, name-calls from a distance, and refuses to engage. pic.twitter.com/zMzRKfm0eo — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 11, 2022

Ottawa dancing away tonight.pic.twitter.com/584YEAUWh3 — Aaron Ginn (@aginnt) February 5, 2022

1. Trudeau has no legal justification for invoking the Emergencies Act. It has never been invoked before — not even on 9/11, or the 2014 terrorist attack on Parliament. Trudeau called the truckers "terrorists" but everyone can see that's a lie. …2pic.twitter.com/5PRB1ryhjT — Ezra Levant 🍁🚛 (@ezralevant) February 15, 2022

Na jednym z nagrań widać też, jak protestujący przytulają się i podają sobie ręce z funkcjonariuszami policji. „Stan wyjątkowy w Kanadzie to zbyt wiele uścisków między protestującymi a policją” – skwitował na Twitterze dr Jordan Peterson.

Canadian state emergency is too many hugs between protestors and police https://t.co/j81NsTHJhX — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) February 16, 2022

Co więcej, Kanadyjczycy szykują się na długie protesty, pomimo stanu wyjątkowego. Dzień po tym jak Trudeau zaostrzył politykę wobec manifestantów, ci zaplanowali wizyty u fryzjerów oraz masażystów. Protestujący mają też możliwość zjedzenia posiłku, schronienia się przed zimnem, otrzymania ciepłych ubrań czy skorzystania z toalety w obozowisku usytuowanym między boiskiem baseballowym a oddziałem Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej. Tam również zlokalizowane są usługi fryzjerskie oraz dwie sauny.

– Jest tu poczucie jedności i myślę, że od wczoraj ono tylko wzrosło. Kiedy zobaczyłeś światło, trudno jest wrócić do ciemności – mówił Jeff, emerytowany kierowca ciężarówki, który przyjechał do Ottawy 17 dni temu.

We wtorek ze stanowiska ustąpił szef policji w Ottawie, Peter Sloly. Jest to ciche potwierdzenie tego, że barykady w kanadyjskiej stolicy tylko się umacniają.

Protest w Ottawie jest bardzo dobrze zorganizowany. Rośnie liczba wolontariuszy, z których każdy ma wyznaczone zadania.

Manifestanci są także gotowi na wojnę, jaką coraz bardziej restrykcyjnymi środkami wytacza im Trudeau. – To my stoimy na straży Kanady. Jesteśmy tymi, którym zależy na uratowaniu naszego kraju – mówił jeden z protestujących.

Źródła: NCzas/Twitter/theguardian.com