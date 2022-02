Zdjęcie symbol protestów w Kanadzie. Weterani apelują o wsparcie dla „Konwoju Wolności” [FOTO/VIDEO]

Protesty kanadyjskie, przedstawiane przez premiera Justina Trudeau jako manifestacje „marginesu społeczeństwa” nie tylko mają się dobrze, ale zyskują poparcie kolejnych grup społecznych. Zdaje się, że tego typu deklaracje „postępowego” polityka tylko wyprowadzają Kanadyjczyków z równowagi.

Podobnie jak w innych krajach, nie chodzi tu już tylko o sanitaryzm, ale o szersze rewindykacje społeczne, ograniczenia wolności, czy nawet sytuację ekonomiczną.

Ciekawostką jest, że moc tych protestów i buntu jest wprost proporcjonalna do stopnia progresywnego „oduraczania” społeczeństw.

To nie przypadek, że „Konwoje Wolności” zyskały taki rozmach w Kanadzie i w takich krajach jak Francja, Nowa Zelandia, Holandia, czy ostatnio Australia.

Wsparcie weteranów

W Kanadzie poparcia „Konwojowi” udzielili ostatnio kombatanci. Na nagranym wideo weterani wzywają swoich kolegów – weteranów i żołnierzy, aby ci przybyli do Ottawy i solidaryzowali się z kierowcami ciężarówek i resztą kraju.

Na Twitterze pojawiło się także „zdjęcie symbol″ z kanadyjskich protestów. Widzimy na nich konfrontujących się twarzą w twarz policjantów oraz weterana. „To musi być strasznie demoralizujące dla policji″, skomentował fotografię dr Jordan Peterson.

Protesty w Kanadzie

Od ponad dwóch tygodni w Kanadzie – najpierw w stolicy kraju Ottawie, a następnie w innych miastach – trwają protesty i blokady w ramach Konwoju Wolności. Blokady rozszerzyły się w ostatnich dniach na przejścia graniczne do USA.

Rząd prowincji Ontario wprowadził w piątek stan wyjątkowy na terenie tej prowincji, określając dalsze blokady „krytycznej infrastruktury” jako sprzeczne z prawem.

– To jest nielegalna okupacja, to już nie jest protest – mówił w piątek premier Ontario Doug Ford i zapowiedział wysokie kary za naruszanie przepisów, do 100 tys. CAD grzywny i do roku więzienia. Dodatkowo rząd rozważy możliwość odbierania prawa jazdy, w tym zawodowego prawa jazdy.

W sobotę trzy formacje policyjne działające w stolicy, czyli RCMP, Ontario Provincial Police (OPP – policja prowincji Ontario) i policyjne służby miasta Ottawa utworzyły zintegrowane centrum dowodzenia.

Demonstranci protestowali w sobotę także w Toronto, w pobliżu parlamentu prowincji. Policja jeszcze przed protestami zablokowała wiele ulic w śródmieściu. Wieczorem w sobotę ruch został przywrócony. Media donosiły o protestach i kolumnach ciężarówek w wielu miastach.

