O sytuacji na froncie informujemy na bieżąco. W nocy doszło do ostrzału Mikołajowa. W stolicy Ukrainie, Kijowie, rozbrzmiały syreny przeciwlotnicze.

We wtorek rano doradca mera Mariupola Petro Andriuszenko opublikował nagranie z ataku na magazyny Azowstal, w których mają ukrywać się cywile.

Adviser to the mayor of Mariupol Petro Andryushchenko published a video showing orcs not only hit Azovstal with heavy bombs, where hundreds of civilians are hiding in basements, but also continue chaotic attacks on the residential sector from artillery and tanks. pic.twitter.com/X5kP4aws9G

