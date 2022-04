Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus powiedział, co z ważnością certyfikatów covidowych po trzeciej i czwartej dawce szczepienia.

– Na koniec kwietnia poinformujemy zapewne, że od 1 maja te certyfikaty po trzeciej dawce, czyli logiczne, że i po czwartej, zostaną wydłużone bezterminowe, ale podkreślam, na terenie Polski. Pamiętajmy, certyfikat to narzędzie służące różnym państwom UE do wprowadzania różnego rodzaju obostrzeń czy restrykcji związanych z tymże narzędziem, więc każde państwo w swojej własnej aplikacji wyznacza termin graniczny obowiązywania certyfikatu. W Polsce on będzie bezterminowy – stwierdził Wojciech Andrusiewicz na antenie Radia Plus.

Wcześniej rzecznik resortu zdrowia mówił na antenie Polsat News, że w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych są miliony dawek szczepionek i Polska nie może przyjmować kolejnych.

Mamy zapasy szczepionek przeciw COVID-19, dla wszystkich chętnych wystarczy. Nie możemy obecnie przyjmować kolejnych dostaw, o czym poinformowaliśmy koncern Pfizer i Komisję Europejską – wskazał.

Spór z koncernem szczepionkowym Pfizer, który wynikł z podpisania niekorzystnych kontraktów, o których sam Adam Niedzielski powiedział, że „wiążą nam ręce”, ciągnie się już od jakiegoś czasu.

Informujemy o sprawie od początku:

Źródło: Radio Plus, Polsat News