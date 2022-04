Izrael po raz drugi w tym tygodniu przeprowadził naloty w centralnej części Strefy Gazy. Wojsko podało, że myśliwce zaatakowały podziemny kompleks służący do produkcji silników rakietowych.

Naloty miały miejsce przed świtem w czwartek. Jak donosi „Times of Israel”, „w czwartek po północy SOI (Siły Obronne Izraela – przyp. red.) przeprowadziły kilka nalotów na Strefę Gazy w odpowiedzi na ostrzał rakietowy i pociski przeciwlotnicze wystrzelone z enklawy rządzonej przez Hamas”.

SOI podały, że system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła pomylił strzały z wystrzelaniem rakiet, jednak pod koniec nocy wojsko potwierdziło, że w kierunku Izraela wystrzelono tylko jedną rakietę.

Wystrzelono ją około 22.30 (czasu lokalnego) w środę wieczorem, a odłamki rakiety uderzyły w zaparkowany w pobliżu samochód i ścianę w pobliżu domu w mieście Sderot.

Niecałe trzy godziny później SOI poinformowały, że w odpowiedzi przeprowadziły naloty w centralnej części Strefy Gazy na posterunek wojskowy oraz kompleks tuneli „zawierający surowce chemiczne używane do produkcji silników rakietowych”. SOI twierdzą, że uderzenie to było znaczącym ciosem w proces produkcji rakiet w Strefie Gazy.

Z kolei Hamas, ugrupowanie rządzące Strefą Gazy, stwierdził w oświadczeniu, że bombardowanie tylko zachęci Palestyńczyków do „stawiania oporu okupacji i zwiększenia poparcia dla Jerozolimy i jej mieszkańców”.

Świadkowie powiedzieli Al Jazeerze, że ataki uszkodziły kilka domów w pobliżu jednego z miejsc, w których dokonano ataku, w obozie dla uchodźców al-Bureij w środkowej części Strefy Gazy.

Tegoroczne ataki rakietowe zakończyły prawie czteromiesięczny okres spokoju na granicy Izraela ze Strefą Gazy. Środowy ostrzał rakietowy nastąpił pod koniec pełnego dnia w Jerozolimie, gdzie izraelscy nacjonaliści zostali powstrzymani przez policję przed przemarszem przez Bramę Damasceńską na Starym Mieście, popularny punkt spotkań Palestyńczyków we Wschodniej Jerozolimie.

Hamas zagroził atakiem, gdyby marsz się odbył.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach doszło do gwałtownych starć między palestyńskimi demonstrantami a policją na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, w wyniku których rannych zostało ponad stu Palestyńczyków i kilku policjantów.

Źródło: aljazeera.com/timesofisrael.com