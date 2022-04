Starcia w okolicach meczetu Al-Aksa w Jerozolimie. W czwartek rano Palestyńczycy i izraelska policja starli się ponownie na Wzgórzu Świątynnym.

W Jerozolimie ponownie doszło do starć izraelskiej policji oraz Palestyńczyków. Siły izraelskie użyły gazu łzawiącego i gumowych kul, a Palestyńczycy odpowiedzieli kamieniami i koktajlami mołotowa.

Według policji kilkudziesięciu zamaskowanych uczestników zamieszek wtargnęło do meczetu Al-Aksa i zamknęło drzwi, po czym zaczęło rzucać kamieniami i fajerwerkami w funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli środkami rozpraszającymi zamieszki.

Z kolei „Al Jazeera” relacjonuje na stronie internetowej, że „izraelskie siły policyjne dokonały nowego wtargnięcia na teren meczetu Al-Aksa, raniąc kilkudziesięciu Palestyńczyków”.

Dokładna liczba rannych nie jest dokładnie znana. Jak podaje „Al Jazeera”, powołując się na lekarza, który był na terenie ośrodka, rannych zostało 30 osób. Z kolei według „The Times of Israel”, który powołuje się na Czerwony Półksiężyc, w starciach rannych zostało 20 Palestyńczyków.

הר הבית: מתפללים יהודים עולים להר; פורעים מיידים לעברם זיקוקים מתוך המסגד pic.twitter.com/d84oUDgyfI — יערה אברהם | Yaara Avraham (@yaara_avraham) April 21, 2022

Do starć doszło po tym, jak Żydom pozwolono po raz ostatni odwiedzić Górę Świątynną do zakończenia ramadanu 2 maja. W ramach prowadzonej od lat polityki zabrania się nie muzułmanom wstępu do tego miejsca w ciągu ostatnich 10 dni świętego miesiąca muzułmanów.

Przypomnijmy, iż przed świtem w czwartek Izrael po raz drugi w tym tygodniu przeprowadził naloty w centralnej części Strefy Gazy. Wojsko podało, że myśliwce zaatakowały podziemny kompleks służący do produkcji silników rakietowych.

