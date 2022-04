Wyższy Urząd Górniczy poinformował, że doszło do kolejnego wybuchu w kopalni Pniówek. Poszkodowani mają być ratownicy.

W należącej do Jastrzębskiej Grupy Węglowej kopalni doszło do kolejnego wybuchu. Według Wyższego Urzędu Górniczego poszkodowani zostali ratownicy.

Wojewoda z kolei w komentarzu „na gorąco” zapewnił, że nikomu nic się nie stało, a karetki na miejsce wysłano profilaktycznie. Wiadomo też, że na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Będący na miejscu reporter Polsat News Marek Sygacz ustalił, że do eksplozji doszło w czwartek wieczorem w tym samym rejonie, co w środę.

„Ratowników wycofano. Są lekko podczadzeni, nie ma poważnie poszkodowanych” – relacjonuje Sygacz dodając, że na teren kopalni wjechało co najmniej osiem karetek pogotowia.

Po kilkunastu minutach napłynęły jednak gorsze informacje. Z relacji telewizyjnych wygląda na to, że co najmniej jeden z ratowników stracił przytomność. Został odwieziony do szpitala w Jastrzębiu Zdroju. Jedną osobę wniesiono także na noszach do śmigłowca LPR.

Z kolei z ustaleń portalu remiza.pl wynika, że co najmniej czterech ratowników zostało ciężko rannych.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego przekazał PAP, że między godz. 19.37, a 20.01 w rejonie akcji ratowniczej mogło dojść do jednego lub dwóch wybuchów.

Wieczorem w akcji ratowniczej po środowych wybuchach metanu uczestniczyło dziesięciu ratowników.

#PILNE: W wyniku dzisiejszego wybuchu w kopalni Pniówek rannych zostało 9 ratowników, w tym 4 ciężko. Poszkodowanym udzielana jest pomoc, są zaopatrywani medycznie i transportowani, ewakuowani na powierzchnię. — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) April 21, 2022

LPR zabiera jednego z poszkodowanych ratowników po kolejnym wybuchu w KWK Pniówek pic.twitter.com/DwEtzg41Qr — Anette (@Aneta_Les) April 21, 2022

Wybuch w kopalni Pniówek

W nocy z wtorku na środę w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do kolejnego, wtórnego wybuchu. Według JSW obie eksplozje dzieliły niespełna trzy godziny.

Dotąd potwierdzona jest śmierć pięciu ofiar katastrofy, sześć kolejnych osób jest w ciężkim stanie. Kilkunastu pracowników jest lżej rannych. Akcja ratownicza zmierza do dotarcia do siedmiu zaginionych.