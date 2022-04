Konfederacja skomentowała niegospodarną politykę pisowskiego rządu z okresu tzw. pandemii. Obecnie rząd w Warszawie próbuje rozwiązać niekorzystne umowy z producentami szczepionek i sam przyznaje, że mamy więcej preparatów niż potrzebujemy, a wymaga się od nas zapłaty za kolejne dostawy.

Konfederaci przypomnieli, że podejmowali interwencje ws. błędnej covidowej polityki warszawskiego rządu już w listopadzie 2020 roku. Wówczas nie zwracano uwagi na ich ostrzeżenia, co zaowocowało sytuacją, którą mamy obecnie.

W kwietniu 2021 roku Konfederacja złożyła do NIK-u wniosek o kontrolę w Ministerstwie Zdrowia – przypomnieli Konfederaci podczas konferencji w Sejmie.

Prawicowi opozycjoniści przez te dwa lata podejmowali szereg interwencji. To jednak Prawo i Sprawiedliwość ma większość i nie dało się zablokować szkodliwych decyzji podejmowanych w Warszawie.

Polska vs koncerny szczepionkowe:

– Proszę państwa, ja nie będę dyskutował na temat przestępczej działalności rządu, bo to jest w każdej dziedzinie praktycznie, ja tylko chcę powiedzieć jedno słowo w tej konkretnej sytuacji. Trzeba zastosować tę samą metodę, którą robili oni. Dać łapówkę komuś w Pfizerze, żeby anulował tę umowę – stwierdził prezes partii KORWiN, Janusz Korwin-Mikke.

Grzegorz Braun przypomniał z kolei, że „Konfederacja jest tą jedną jedyną formacją, która […] może co dzień powtarzać 'a nie mówiliśmy?'”.

– My jedni w tej sprawie zachowaliśmy zdrowy rozsądek. My jedni wobec całej zjednoczonej koalicji covdiwo-wojennej, która, co do zasadniczych kwestii, pozostaje zgodna. Tak jak zgodna była przez dwa lata w sprawie sanitaryzmu, terroru sanitarnego, przymusu szczepień […] – mówił Grzegorz Braun.

Cała konferencja: