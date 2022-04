Zmarły 55-letni Protosenia to były były wiceprezes rosyjskiego prywatnego giganta gazowego Novatek. W zarządzie spółki zasiadał do 2016 roku.

Rosyjski oligarcha na co dzień mieszkał we Francji, a w hiszpańskim kurorcie miał spędzać z rodziną Wielkanoc.

Jak informują hiszpańskie media, policja znalazła powieszone ciało Protosenii w ogrodzie. Z kolei w luksusowej willi odnaleziono ciała jego żony oraz córki. Miały one liczne rany kłute. Obok leżały zakrwawione siekiera i nóż.

Hiszpańskie służby prowadzą śledztwo w sprawie śmierci rodziny, której majątek wyceniano na 400 mln euro. Pod uwagę brane są dwa scenariusze – tzw. rozszerzone samobójstwo lub potrójne morderstwo.

Według pierwszego tropu, 55-latek najpierw zabił żonę i córkę, a następnie sam się powiesił.

Z drugiej strony pod uwagę brana jest możliwość, że ktoś w ich śmierci „pomógł”. Choć przy kobietach było bardzo dużo krwi, mężczyzna nie był nią ubrudzony.

Nie znaleziono przy nim listu pożegnalnego, a przesłuchani okoliczni mieszkańcy twierdzą, że rodzina zachowywała się normalnie, nie słyszano żadnych kłótni czy awantur.

W samobójstwo nie wierzy także syn, który nie pojechał do Hiszpanii, tylko na czas świąt pozostał we Francji. To on zaalarmował policję donosząc, że nie może skontaktować się z żadnym z członków rodziny. Dzień wcześniej miał z nimi normalnie rozmawiać.

The body of Sergey Protosenya, the deputy chairman of Russian gas giant Novatek, was found hanged at his house on Spain's Costa Brava on Tuesday. His wife and daughter were found in a bed nearby, dead from stab wounds. https://t.co/LMu42oF6UL (h/t @AbraxasSpa )

Sergiy Protosenya, manager of a russian gas-producing company and his family found dead in Spain.

Earlier in moscow former president of Gasprombank and his family were also found dead.

Russia is getting rid of people it no longer needs and who might know too much. pic.twitter.com/Ab0SruA6h2

— 𝘔𝘢𝘳𝘭𝘰𝘸𝘦 (@no1seeswhatusee) April 21, 2022