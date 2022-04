Prezydent USA Joe Biden ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, zawierający m.in. dziesiątki haubic i 144 tys. pocisków do nich. Jego wartość to 800 mln dolarów. Dodatkowo Biden zapowiedział udzielenie kolejnej transzy pomocy finansowej dla ukraińskiego rządu w wysokości 500 mln USD i wezwał Kongres do udostępnienia kolejnych funduszy na pomoc dla Ukrainy.

„Dziś ogłaszam kolejne 800 milionów dolarów, by dodatkowo wzmocnić zdolność Ukrainy do walki na wschodzie i w regionie Donbasu. Ten pakiet zawiera ciężką artylerię, dziesiątki haubic i 144 tys. sztuk amunicji do tych haubic. Zawiera też więcej taktycznych dronów” – powiedział amerykański prezydent w czwartek w wystąpieniu w Białym Domu, tuż po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Biden zaznaczył, że pakiet skrojony jest pod charakterystykę bitwy o Donbas i topografię regionu.

„Bitwa o Kijów była historycznym zwycięstwem dla Ukraińców (…). Teraz musimy przyspieszyć ten pakiet pomocy, by przygotować Ukrainę na rosyjską ofensywę w Donbasie. Ona będzie bardziej ograniczona, jeśli chodzi o geografię, ale nie jeśli chodzi o brutalność” – ocenił Biden.

Prezydent USA ogłosił też dodatkowe 500 mln dolarów bezpośredniej pomocy finansowej dla ukraińskiego budżetu, a także wezwał Kongres do uchwalenia kolejnych funduszy dla Ukrainy, odnotowując że udostępnione dotychczas środki są niemal na wyczerpaniu.

(PAP)