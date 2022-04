Pełniący funkcję rzecznika Konfederacji Grabarczyk w czwartek poinformował, że został usunięty z partii KORWiN.

W obszernym oświadczeniu przedstawił swój punkt widzenia. Uważa, że został usunięty na podstawie „absurdalnych zarzutów ze strony Prezesa Janusza Korwin-Mikkego kierowanego przez Sławomira Mentzena”.

Jako powód wskazał m.in. nazwanie na konferencji prasowej Władimira Putina zbrodniarzem, na co rzekomo nie było zgody ze strony kierownictwa KORWiN. Zarzucił także Mentzenowi, że wyciął Artura Dziambora podczas prawyborów prezydenckich Konfederacji.

To Dziambor uzyskał najwięcej głosów elektorskich spośród kandydatów partii KORWiN i według dżentelmeńskiej umowy pozostali kandydaci, gdy już odpadną, mieli jemu przekazać poparcie. Tak się nie stało, w wyniku czego Dziambor odpadł tuż przed finałem prawyborów.

Ponadto Grabarczyk pisze, że od dłuższego czasu w partii KORWiN trwał spór pomiędzy „frakcją Mentzen-JKM a racjonalnymi wolnościowcami”, a on – jak zapewnia – oficjalnie i publicznie zawsze był lojalny wobec ugrupowania, nawet gdy z czymś się nie zgadzał, o czym miał mówić podczas wewnętrznych dyskusji.

Prezes partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke zaprzeczył, jakoby Grabarczyka usunięto z partii za nazwanie Putina zbrodniarzem wojennym.

„Kol. Tomasz Grabarczyk NIE został usunięty z partii KORWiN z powodu „zbrodniarza wojennego”. Tę sprawę wyjaśnił 3 dni temu – i Jego wyjaśnienie przyjąłem. Wyrok sądu o tym nawet nie wspomina. Kol. Grabarczyk celowo rozpuszcza tę plotę. To smutne” – napisał Korwin-Mikke na Twitterze.

Wytłumaczył też, dlaczego – jego zdaniem – Putina nie powinno się nazywać zbrodniarzem wojennym.

Powtarzam: JE Włodzimierz Putin popełnił przestępstwo w świetle Konwencji Haskiej napadając na Ukrainę bez wypowiedzenia wojny; co więcej: twierdzi, że to NIE JEST wojna!! W takim więc razie mamy do czynienia z zabójstwami i morderstwami, a nie ze śmiercią żołnierską na wojnie!!

— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) April 21, 2022